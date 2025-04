Adrián Cuevas: «Le añado tres yemas a la tortilla para darle el toque cremoso»

Estrella Domeque Viernes, 22 de septiembre 2023, 07:43 | Actualizado 12:55h. Comenta Compartir

Siete tortillas, mismos ingredientes (todas con cebolla), pero ninguna igual a la otra. ¿La mejor? La de Adrián Cuevas que se proclamó este pasado miércoles vencedor de la fase local del primer Campeonato regional de tortilla de patatas celebrada en Villanueva de la Serena. «La clave es darle tiempo», explicaba sobre su receta el que es jefe de cocina del Restaurante La Encomienda - Hotel Cortijo Santa Cruz.

«La verdad es que me convencieron porque de primeras no quería venir, pero me animé y, bueno, todo lo que sea promocionar la gastronomía aquí en Villanueva... Estoy encantado», decía todavía nervioso el ganador de este concurso. Pese a no contar con tortilla de patatas en la carta del restaurante, esta receta sí que se podrá degustar próximamente. «Tendremos esta ya famosa tortilla en nuestra carta para que la gente vaya a probarla», avanza Cuevas que explica que utiliza patata monalisa, carameliza la cebolla aparte y utilizó siete huevos, pero también añadió otras tres yemas «para darle un toque cremoso».

Son los consejos del joven, pero experimentado cocinero, que, eso sí, no acostumbra a hacer tortillas, «pero esta semana sí he estado probando y el resultado no podía ser mejor». Ahora promete prepararse para el I Campeonato regional que se celebrará en mayo de 2024 y en el que participará, entre otros, junto a Jorge Fernández, jefe de cocina de Taberna Sevebrau, que quedó en segunda posición.

La actividad reunió a otros cinco cocineros de establecimientos villanovenses: Mari Ángeles Velarde (Kaprano), Mariana Ropinia (Casa Loren), Nico Gómez (Mandukar) y Rafael Vidal (Becada).

El 'Real Madrid' de las tortillas

«Son las dos tortillas que más huevo tienen, eso es muy importante, pero no por echarle más huevos es mejor la tortilla», explicó Rafael García Santos, reconocido crítico gastronómico y presidente del jurado que se encargó de desvelar los dos finalistas. «Tenéis un deber histórico que es convertiros en capital de la tortilla de patatas», dijo sobre la localidad considerada como la cuna de esta receta. «Tenéis el deber de ser el Real Madrid de la tortilla de patatas», concluyó.