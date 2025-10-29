Adjudicado el servicio de aguas depuradas de Villar del Rey a Aqualia

Pablo Cordovilla Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villar del Rey ha formalizado la adjudicación del servicio de gestión de aguas residuales a la empresa Aqualia, que comenzó a prestar el servicio el pasado 21 de octubre por un periodo de 15 años.

Esta decisión supone la finalización de la gestión del servicio por parte del Consorcio Medioambiental Promedio, dependiente de la Diputación de Badajoz, tras 13 años de actividad. Villar del Rey se convierte, de este modo, en el primer municipio que opta por no renovar su contrato con Promedio.

La motivación principal de esta adjudicación, según el Consistorio, es doble, por un lado «mejorar la tasa de pago para los vecinos. La nueva tasa de depuración será más baja que la actual, gestionada por Promedio hasta el 1 de enero de 2026, y por otro lado, favorecerá la contratación de personal local para la planta depuradora».