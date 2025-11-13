Actos de sensibilización y formación por el 25-N

P. FERNÁNDEZ. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un amplio programa de actividades formativas y de sensibilización durante todo el mes.

En diferentes localidades se impartirán talleres sobre relaciones tóxicas o sobre el daño que puede causar el lenguaje violento, se elaborará un mural con mensajes a favor de la igualdad, se proyectarán vídeos sobre violencia de género, se podrá ver una exposición fotográfica, se leerá un manifiesto en recuerdo a las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, se celebrará una ruta contra la violencia de género y habrá un concurso de fotografía.