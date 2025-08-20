Activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Zalamea de la Serena Las llamas afectan a una zona de pasto, matorral y arbolado diseminado y hace peligrar algunas edificaciones aisladas

Nuevo incendio en la región. El Infoex ha activado a las 13:30 horas de este miércoles el nivel 1 en un fuego declarado en Zalamea de la Serena.

Las llamas afectan a una zona de pasto, matorral y arbolado diseminado y hace peligrar algunas edificaciones aisladas, según informa la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El dispositivo de emergencia está formado por siete unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural y un técnico.

Hay que recordar que los incendios de nivel 1 son aquellos que pueden ser controlados por los medios del Plan pero pueden afectar a personas o bienes de carácter no forestal.