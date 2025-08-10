HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
La jaula estaba pensada para cazar perdices porque se comían sus sembrados. HOY

Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros

Fue juzgado por un delito contra la fauna al entender que cazaba usando artes prohibidas, pero resultó exonerado porque no dañaba a las aves

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:11

Un agricultor de Castuera ha sido absuelto tras ser acusado de un delito contra la fauna. La Guardia Civil localizó en ... su finca una jaula para atrapar pájaros, por lo que fue denunciado por cazar empleando artes prohibidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2

    El proveedor de huevos de Mercadona construirá una granja para 320.000 gallinas camperas en Extremadura
  3. 3

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  4. 4 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  5. 5

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  6. 6 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  7. 7 La Primitiva de este sábado deja un premio de más de 38.000 euros en Badajoz
  8. 8 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  9. 9 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  10. 10 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros

Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros