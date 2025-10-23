Abiertas las inscripciones para participar en la fiesta de Halloween

F. Vázquez Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Castuera celebrará un año más la fiesta de Halloween 'Noche del terror en familia', el viernes 31 de octubre a partir de las 19.00 horas y tendrá como escenarios la Plaza de San Juan y el entorno de las calles Piedras y Hospital.

Según avanza la organización de evento, básicamente se trata de hacer un divertido y terrorífico recorrido de unos 30 minutos de duración, que se realizará a modo gymkana en grupos de 15 personas, con salidas escalonadas de 10 minutos, aproximadamente, para recorrer el pasaje del terror, en el que se convertirá la Plaza de San Juan y el entorno de las calles Piedras y Hospital.