Más de 600 participantes comienzan la oferta formativa y cultural

F. Negrete Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Más de 600 personas forman parte de la oferta cultural y formativa que desde la Casa de la Cultura se ha puesto en marcha para el curso 2025-2026. Para dar a conocerlas, ha tenido lugar el acto de presentación al que acudieron muchos de los monitores y alumnos protagonistas.

El acto fue conducido por Francis Conde, director de la Universidad Popular, y contó con la participación de la mayoría de los grupos, que fueron subiendo al escenario para compartir información sobre sus programas e invitar a nuevos participantes a sumarse a sus actividades. También dirigió unas palabras el concejal de Cultura, Formación y Participación, Guillermo Casquero, quien puso en valor la formación continua, la cultura y el tejido asociativo de la localidad.

Actividades artísticas como los talleres de dibujo o de restauración; la Escuela de Adultos; la Escuela Municipal de Teatro o la de Música, el Aula Mentor, el Espacio Digital, y muchas otras que forman parte del día a día de los valverdeños y que sirven de entretenimiento durante estos meses.