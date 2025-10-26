HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La XII Media Maratón se celebrará el 1 de febrero

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

La duodécima edición de la Media Maratón de Plasencia se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026. Lo hará de nuevo con dos modalidades de competición: la clásica media maratón de 21 kilómetros y una carrera alternativa de 10 kilómetros, de carácter mucho menos exigente. La organización corre a cargo del club Atletas Populares de Plasencia, en estrecha colaboración con la concejalía de Deportes. Los corredores interesados en asegurar su participación en cualquiera de las distancias pueden consultar los detalles de inscripción y el reglamento completo en la página web oficial de los organizadores.

