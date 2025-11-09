HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El arqueólogo Arturo Domínguez García abrirá el ciclo de conferencias este lunes. Hoy

Vuelve el ciclo Lunes Investiga de Plasencia con ocho charlas sobre historia, arte y patrimonio

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Investigación, religión, cultura, patrimonio e historia se dan cita un año más en el ciclo Lunes Investiga, organizado por la Delegación Diocesana de Patrimonio de la Diócesis de Plasencia. El ciclo, compuesto por ocho conferencias, se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 8 de junio, siempre a las 20.00 horas en el Seminario Diocesano.

Abrirá el programa este lunes Arturo Domínguez García, arqueólogo, con las huellas del exilio judío entre Cáceres y Portagem. Le seguirán el archivero Gorka Díaz Majada, con una ponencia sobre la historia documental de la diócesis (15 de diciembre), y José Morillo García, restaurador, que abordará los esgrafiados encalados en Extremadura (12 de enero). El muralista Brea hablará de su proceso de trabajo (9 de febrero), mientras que el arquitecto Julián Burgos charlará sobre la adecuación del convento de San Ildefonso (9 de marzo), el catedrático Enrique Martínez disertará sobre la boda de Carlos V e Isabel de Portugal (13 de abril), los arquitectos Carlos Javier Gómez y Fernando Fernández sobre el mudéjar de Romangordo (11 de mayo) y el arqueólogo Pedro Matesanz sobre la Puerta Talavera (8 de junio).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  3. 3 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  6. 6

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  7. 7 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  8. 8

    93 artistas crean una selva para el Guadiana
  9. 9 Cortes en la A-5 por el vuelco de camión en el kilómetro 277
  10. 10 Saúl Noriega: «Moverse, bueno contra el cáncer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vuelve el ciclo Lunes Investiga de Plasencia con ocho charlas sobre historia, arte y patrimonio

Vuelve el ciclo Lunes Investiga de Plasencia con ocho charlas sobre historia, arte y patrimonio