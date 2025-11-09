Vuelve el ciclo Lunes Investiga de Plasencia con ocho charlas sobre historia, arte y patrimonio

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Investigación, religión, cultura, patrimonio e historia se dan cita un año más en el ciclo Lunes Investiga, organizado por la Delegación Diocesana de Patrimonio de la Diócesis de Plasencia. El ciclo, compuesto por ocho conferencias, se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 8 de junio, siempre a las 20.00 horas en el Seminario Diocesano.

Abrirá el programa este lunes Arturo Domínguez García, arqueólogo, con las huellas del exilio judío entre Cáceres y Portagem. Le seguirán el archivero Gorka Díaz Majada, con una ponencia sobre la historia documental de la diócesis (15 de diciembre), y José Morillo García, restaurador, que abordará los esgrafiados encalados en Extremadura (12 de enero). El muralista Brea hablará de su proceso de trabajo (9 de febrero), mientras que el arquitecto Julián Burgos charlará sobre la adecuación del convento de San Ildefonso (9 de marzo), el catedrático Enrique Martínez disertará sobre la boda de Carlos V e Isabel de Portugal (13 de abril), los arquitectos Carlos Javier Gómez y Fernando Fernández sobre el mudéjar de Romangordo (11 de mayo) y el arqueólogo Pedro Matesanz sobre la Puerta Talavera (8 de junio).