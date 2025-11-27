La Universidad Popular celebra sus 25 años con una revista conmemorativa

La Universidad Popular Fray Alonso Fernández de Plasencia celebra su 25 aniversario con la edición de una revista conmemorativa que repasa la trayectoria de ... esta institución municipal desde su creación en el año 2000. El centro, ubicado desde sus inicios en la antigua fábrica de harinas, mantiene el espíritu fundacional de las universidades populares europeas: ofrecer una formación práctica, cercana y accesible para todos los ciudadanos.

La publicación recoge la evolución del proyecto a lo largo de este cuarto de siglo, con especial atención a los cursos y talleres que han marcado su identidad. Cada año se programan alrededor de 60 actividades por cuatrimestre, lo que supone unos 120 cursos anuales. La asistencia media ronda los 1.800 alumnos al año, una cifra que, multiplicada por 25 ediciones, refleja el impacto social de la institución en la ciudad.

Entre los cursos más emblemáticos figuran cocina, bailes regionales y los talleres de dibujo, pintura y restauración de muebles, que mantienen a sus profesores originales desde los primeros años. También destaca el curso de memoria histórica, activo desde 2000 y considerado uno de los signos distintivos del centro, con 21 ediciones y la publicación anual de un volumen que recoge todas las ponencias impartidas.

La revista dedica además un apartado al patrimonio arquitectónico del edificio, otro al equipo humano que sostiene el proyecto y un bloque final con imágenes del rally fotográfico anual, que en su última edición incluyó como motivo el número 25.

Se han editado 3.000 ejemplares, disponibles en la sede de la propia Universidad Popular, así como en el Ayuntamiento de Plasencia y en la oficina del centro cultural Las Claras.