Solo el PP respalda la prórroga por un año más a la empresa de limpieza de Plasencia

La mayoría absoluta del PP ha bastado para conceder a la empresa que se encarga desde 2011 del servicio de limpieza en la ciudad un ... año más de contrato. En realidad uno de los tres de prórroga que se recogen en el pliego de condiciones que rigió el concurso, que fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Valoriza (Grupo Sacyr Vallehermoso), Agroforex y Ecovías, por un importe global de 42,7 millones de euros y 15 años, 12 de contrato y tres de prórroga, como este martes ha recordado el alcalde, Fernando Pizarro.

«La empresa tiene derecho a la prórroga, porque así figura en el contrato, la ha pedido, no hay ningún informe contrario a la concesión, la valoración de su trabajo es positiva y, por eso, se le ha concedido», ha explicado el primer edil.

Sin embargo, la oposición no ha respaldado la concesión de este primer año de prórroga y los tres partidos -PSOE, UP y Cs- han criticado la gestión al respecto de Luis Miguel Pérez Escanilla, concejal de Servicios Municipales, del que depende. Los tres portavoces, Alfredo Moreno, Mavi Mata y Francisca García, han criticado la demora con la que el asunto se lleva al pleno, la falta de partida presupuestaria para ello y para hacer frente a la revisión de precios que posiblemente reclamará la mercantil, que no se haya aprovechado la oportunidad para introducir mejoras en el servicio y que a día de hoy no se haya comenzado a trabajar en un nuevo pliego de condiciones.

«Ninguno de los contratos que lleva usted van en tiempo y forma», ha resumido Moreno. «Ha perdido la oportunidad de posibilitar mejoras tanto en la limpieza como en las condiciones de sus trabajadores y favorecer una política de empleo en favor de las mujeres, las más castigadas por el paro, porque la igualdad va más allá de pintar bancos y puentes de color morado», ha dicho Mata a Escanilla.

El kiosco del hospital

Tampoco PSOE y UP han respaldado la cesión del contrato de gestión del kiosco del hospital a una nueva empresa, una UTE creada por quien resultó adjudicatario. Ambos partidos, en este caso, han criticado que, «ante la posibilidad de un alquiler encubierto, no se trabaje por la transparencia» en palabras del portavoz socialista, y se opte por dar el visto bueno a la operación «en lugar de volver a licitar la gestión del kiosco, que es lo que creemos que hay que hacer», ha defendido Mavi Mata. «Porque el Ayuntamiento debe respaldar el emprendimiento, pero el de todos, para que todos los emprendedores cuenten con las mismas condiciones», ha zanjado la portavoz municipal de Unidas Podemos.

En cualquier caso, como ha recordado Moreno y no ha corregido Escanilla, del que también depende este asunto, «la respuesta a la petición de la nueva UTE ha llegado con cuatro meses de retraso, así de que poco sirven los informes, porque habría que haberla respondido en dos meses; pasado este tiempo como ha sido el caso, de nuevo por su dejadez, el silencio administrativo se entiende positivo».