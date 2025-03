El sociosanitario y el nuevo centro de menores, principales inversiones de la Junta en Plasencia

Una cuantía global de 10.265.338 euros es la que se recoge en diferentes partidas de los presupuestos regionales del próximo año para infraestructuras ... en Plasencia. Inversiones que en unos casos son nuevas y en otras, precisas para culminar actuaciones en marcha.

Es el caso de los 5.190.338 euros destinados a la construcción del primer centro para menores con problemas de conductas en la región. Una obra que ha comenzado este año en el recinto de Valcorchero, frente al hospital Virgen del Puerto, y que continuará en el próximo con la cuantía citada.

Junto a esta inversión destaca otra que sí es nueva: cuatro millones de euros para construir un nuevo edificio en el centro sociosanitario con el fin de dar una solución a las obsoletas dependencias que presenta.

Y junto a estas inversiones en materia sociosanitaria, los presupuestos incluyen también un millón de euros para culminar el desdoblamiento de la entrada a la ciudad por San Miguel. El nuevo vial que unirá la ronda sur con la avenida de España ya está en marcha y los presupuestos de 2022 incluyeron un partida de 4.763.000 euros para esta infraestructura.

La inversión global se cierra con los 75.000 euros que figuran en las cuentas regionales para la remodelación de la avenida de Martín Palomino, cuyo proyecto se está elaborando en estos momentos. Fue adjudicado el pasado agosto a Invenio Consultores Ingenieros por 86.362,37 euros y cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses.

Dinero para un centro cerrado

Además de estas inversiones, en los presupuestos regionales para de 2023 figuran otras partidas destinadas a diferentes eventos o asociaciones de la ciudad. Las más destacadas son los 500.000 euros para el centro de acogida temporal de Cáritas y los 258.000 euros que la Junta destina a la comunidad terapéutica Charo Cordero, que Cruz Roja gestiona en la ciudad, y se incluyen también ayudas a la UNED, la asociación 24 Fotogramas, el concurso flamenco Mayorga, el Festival Folk, la Semana Santa o el Martes Mayor, entre otras.

No obstante, en este apartado destacan especialmente tres partidas concretas. Los 400.000 euros que se destinan a Las Edades del Hombre, aunque la muestra acaba el próximo diciembre; los 50.000 euros para un festival de música y gastronomía, que ya aparecían en las cuentas de 2022 y que no se ha celebrado hasta la fecha; y también los 6.800 euros para el centro de visitantes del norte de Extremadura, que se repiten igualmente aunque este recurso lleva más de un año cerrado en Plasencia. Pero no solo eso. El centro de recepción no tiene fecha de apertura como tal, porque el Ayuntamiento lo ha cedido al Sexpe para que traslade al mismo sus servicios mientras remodela sus dependencias actuales.