«Desde que la Sareb es la propietaria de nuestras casas en Plasencia estamos viviendo un vía crucis»

Ana B. Hernández Jueves, 7 de abril 2022, 13:42 Comenta Compartir

Blas Iglesias ha protagonizado esta mañana el pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Plasencia. Este ciudadano, en nombre de los residentes en cuatro bloques de la calle Luis Vélez de Guevara que son propiedad de la Sareb, ha defendido en el salón de plenos una moción en la que piden ayuda a la Corporación para que medie en la negociación que mantienen con la empresa.

Se trata de vecinos que en unos casos quieren mantener el alquiler de los pisos y en otros adquirirlos. Pero ni unos ni otros están logrando sus objetivos «porque desde que la Sareb se convirtió en la propietaria de nuestras casas estamos viviendo un vía crucis», ha resumido esta mañana emocionado Blas Iglesias.

Cambios en las cerraduras de sus trasteros, comunicaciones con fecha para que abandonen las casas o precios desorbitados de venta son algunos de los problemas a los que desde hace meses se enfrentan estos vecinos. Muchos de ellos desde que empezaron las comunicaciones han optado por abandonar sus casas, pero otros mantienen su lucha contra la Sareb, como ha dejado claro Blas y le ha agradecido la portavoz municipal de Unidas Podemos, Mavi Mata, que ha sido quien ha promovido la participación de este vecino en el pleno de hoy.

Peticiones

«El comportamiento que tiene la Sareb con nosotros no es digno y necesitamos ayuda», ha reclamado Blas Iglesias. En concreto, como figura en la moción que ha defendido, para que el Ayuntamiento medie de forma activa para conseguir que la empresa negocie con los vecinos de los cuatro bloques de Luis Vélez de Guevara que quieren adquirir los inmuebles, «planteando una oferta por un valor que esté actualizado y sea justo, tanto con el verdadero precio de los pisos como con las inversiones realizadas por los inquilinos en los últimos años para hacerlas habitables».

Pero, además, los vecinos reclaman al Ayuntamiento que solicite un informe para determinar la viabilidad de firmar un convenio con la Sareb «para la cesión del usufructo de algunas de sus viviendas en la ciudad durante cinco años y su puesta a disposición en forma de alquiler social». Y también para que inste a la Junta de Extremadura a hacer lo mismo con el resto de viviendas que sean propiedad de la Sareb en Plasencia.

Blas Raimundo ha logrado el aplauso del pleno de la Corporación y también el voto a favor de su moción de todos los grupos políticos, «que vamos a continuar trabajando desde ya para hacerla realidad», ha asegurado el alcalde en nombre de todos.

Otros asuntos

Lo ha hecho en un pleno en el que se han aprobado una modificación de la ordenanza fiscal, para establecer el nuevo impuesto de plusvalía, y otra del PGM para permitir la construcción de chalés en dos manzanas de Ciudad Jardín.

También en el pleno de esta mañana ha salido adelante con los votos de PP y CS la nueva ordenanza de venta ambulante, que hará posible el traslado del mercadillo de la Hispanidad al Berrocal; por unanimidad se ha aprobado una moción para declarar a Plasencia ciudad contra el maltrato a las mujeres -y llevar a cabo diferentes acciones que así lo corroboren-, y con la abstención del PSOE se ha aprobado una moción de Podemos en la que se insta al Gobierno a rectificar su acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara.

Nuevo rifirrafe

El momento de mayor tensión se ha producido con un nuevo rifirrafe entre el portavoz socialista y el secretario del Ayuntamiento. Alfredo Moreno se ha vuelto a quejar de que no garantice que la oposición tenga toda la documentación que debe tener, en este caso la nueva ordenanza de venta ambulante, el secretario le ha dicho que sí la tienen, el portavoz ha insistido en que no, le ha responsabilizado directamente de ello y le ha espetado: «Es la última vez que tenemos este problema, estamos hartos de que no se nos facilite la información como se nos tiene que dar».

«No le admito ninguna amenaza», le ha respondido el secretario. «Yo podré hacer lo que quiera», ha zanjado Moreno.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha criticado la actuación del portavoz socialista, «no se puede justificar porque ha amenazado a un funcionario público; le pido respeto, que se disculpe y que no vuelva a ocurrir o tomaré medidas al respecto».

Temas

Plasencia

Sareb