HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

San Gil celebra el 28 aniversario de su constitución como entidad local menor

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La población de San Gil celebrará este fin de semana una serie de actos con motivo del 28 aniversario de su constitución como entidad local menor. Como cada año, el fin de semana más próximo al 14 de noviembre se conmemoran las Fiestas de Noviembre. En esta fecha se recuerda que el 14 de noviembre de 1997 San Gil obtuvo su reconocimiento como Entidad Local Menor, lo que le otorgó personalidad jurídica propia.

Durante el acto institucional de mañana se rendirá homenaje a personas y entidades que han tenido una especial relevancia para la localidad. Este año los reconocimientos serán para Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación, por su papel en la remodelación del colegio de San Gil durante su etapa como consejera de Educación; José María Cumbreño, por impulsar el Premio Centrifugados Pueblo de San Gil; Yolanda Esteban y Susana Ramos, por el evento ‘Paseando Moda en entorno rural’; Ana Ruano, José David, Juan Manuel Laso y Domingo Duque, por su colaboración con el pueblo, y algunos de los colonos originales que aún residen en el pueblo, hoy nonagenarios.

Al finalizar, se ofrecerá una degustación de jamón al corte, dulces típicos y un brindis con cava extremeño. Durante el fin de semana, el programa incluirá diversas actividades para todos los públicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  5. 5 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  6. 6

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  7. 7

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  10. 10 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy San Gil celebra el 28 aniversario de su constitución como entidad local menor