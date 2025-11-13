San Gil celebra el 28 aniversario de su constitución como entidad local menor

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La población de San Gil celebrará este fin de semana una serie de actos con motivo del 28 aniversario de su constitución como entidad local menor. Como cada año, el fin de semana más próximo al 14 de noviembre se conmemoran las Fiestas de Noviembre. En esta fecha se recuerda que el 14 de noviembre de 1997 San Gil obtuvo su reconocimiento como Entidad Local Menor, lo que le otorgó personalidad jurídica propia.

Durante el acto institucional de mañana se rendirá homenaje a personas y entidades que han tenido una especial relevancia para la localidad. Este año los reconocimientos serán para Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación, por su papel en la remodelación del colegio de San Gil durante su etapa como consejera de Educación; José María Cumbreño, por impulsar el Premio Centrifugados Pueblo de San Gil; Yolanda Esteban y Susana Ramos, por el evento ‘Paseando Moda en entorno rural’; Ana Ruano, José David, Juan Manuel Laso y Domingo Duque, por su colaboración con el pueblo, y algunos de los colonos originales que aún residen en el pueblo, hoy nonagenarios.

Al finalizar, se ofrecerá una degustación de jamón al corte, dulces típicos y un brindis con cava extremeño. Durante el fin de semana, el programa incluirá diversas actividades para todos los públicos.