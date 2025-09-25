La Sala Verdugo de Plasencia acoge la proyección de un documental sobre ganaderas rurales
La película retrata la fuerza, la unión y la reivindicación de las integrantes de un colectivo que reúne a más de 180 pastoras de toda España desde 2016
Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:13
La tierra y el mundo del ganado se dan cita en Plasencia a través de la mirada de sus protagonistas: las mujeres ganaderas. La Sala ... Verdugo acoge hoy la proyección del documental 'Mujeres de viento, tierra y ganado', una obra coral dirigida por Lucía Sampedro, Sandra Guerra, Paula García, Paula Luna y Carmen Millet, con música de Lorena Álvarez. La jornada arrancará a las 19.00 horas con la presentación del cuaderno 'Mujeres que pastorean Extremadura', realizado por la Fundación Entretantos dentro del proyecto Naturaleza Pastoreada
A continuación, a las 19.20 horas, tendrá lugar el pase del documental, que retrata la fuerza, la unión y la reivindicación de las integrantes de Ganaderas en Red (GeR), colectivo que reúne a más de 180 pastoras de toda España desde 2016. Tras la película, el público podrá dialogar con las ganaderas extremeñas Natividad Alviz y Jara Mena, que compartirán experiencias en primera persona.
