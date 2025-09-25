HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un fotograma del documental que podrá ver en la Sala Verdugo de Plasencia. Hoy

La Sala Verdugo de Plasencia acoge la proyección de un documental sobre ganaderas rurales

La película retrata la fuerza, la unión y la reivindicación de las integrantes de un colectivo que reúne a más de 180 pastoras de toda España desde 2016

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:13

La tierra y el mundo del ganado se dan cita en Plasencia a través de la mirada de sus protagonistas: las mujeres ganaderas. La Sala ... Verdugo acoge hoy la proyección del documental 'Mujeres de viento, tierra y ganado', una obra coral dirigida por Lucía Sampedro, Sandra Guerra, Paula García, Paula Luna y Carmen Millet, con música de Lorena Álvarez. La jornada arrancará a las 19.00 horas con la presentación del cuaderno 'Mujeres que pastorean Extremadura', realizado por la Fundación Entretantos dentro del proyecto Naturaleza Pastoreada

Este contenido es exclusivo para suscriptores

