Robe Iniesta, dejad que los niños se acerquen a mí

Roberto Iniesta no es muy de acudir a ceremonias de premios. Son contadas las ocasiones en las que se le ha visto subir a un ... escenario a recoger un galardón. Estuvo en 1995 en Oviedo; en 2014 en Mérida para recibir la Medalla de Extremadura; y, hace una semana, en Piornal para agradecer su segunda Cereza de Oro. La primera que ganó, en 2014, la recogió en una visita a Fitur.

La ceremonia fue sencilla y discreta y Robe apenas pronunció unas pocas palabras. A pesar de la presencia de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, el evento no traspasó las fronteras regionales. Lo que sí trascendió fue el acto que tuvo lugar a continuación.

El fundador de Extremoduro, acompañado por su actual batería, el también placentino Alber Fuentes, se animó a visitar el Colegio de Educación Infantil y Primaria Máximo Cruz Rebosa. Allí le esperaban sus 105 alumnos (no faltó absolutamente nadie), con edades de entre 3 y 14 años. Querían regalarle una versión de 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' que habían preparado durante semanas. Un himno atemporal, con música de Robe y letra de Manolillo Chinato.

Roberto Guillén, profesor de música, fue uno de los promotores de la idea: «Llevábamos tiempo trabajando sobre canciones de músicos extremeños. Una de ellas era la de 'Ama', mucho antes de saber que le iban a dar el premio. Cuando supimos que se lo iban a dar, los profes hablaron de invitarle para que se acercara al centro y hacerle una entrevista en la radio del cole. Yo les dije que no se fliparan porque pensaba que, como mucho, recogería el premio y se iría».

Ese preaviso no melló ni en la esperanza de los alumnos ni en la de los profesores. «Los niños de secundaria le escribieron una carta y grabamos un videoclip de 'Ama'. Se las hicimos llegar a Robe a través de Alejandro Muñoz, el concejal de Festejos, que estaba en contacto con Alén Ayerdi, el mánager de Robe. Días después, una tarde nos llama Álex y, para nuestra sorpresa, nos dice que le había gustado mucho la idea de venir al colegio porque nunca le habían invitado. La idea de venir al colegio le hacía más ilusión que la entrega de premios. Ahí estaba él un poco más reticente», explica Roberto Guillén.

A partir de ahí, comenzaron a pulir la canción y a dar forma a la entrevista. Todo ello a pesar de que no las tenían todas consigo: «No sabíamos al cien por cien si iba a venir, pero la idea le gustaba e iba a intentarlo. Ya esa mañana, diez o quince minutos antes de llegar a Piornal, nos avisó de que al final venía para acá».

Muy pocos, a excepción de los profesores y los propios niños, sabían de la visita de Robe al colegio. Por no haber, no hubo ni medios de comunicación que captaran el momento: «A los padres no se les había dicho nada. Era una cosa que solo sabían Candy (la directora) y Alejandro (el concejal). No querían que un encuentro que era para los niños del colegio se convirtiera en un bullicio de gente a la entrada y a la salida. El objetivo era que los niños disfrutaran».

Lo que sucedió a continuación fue un momento único, con la directora y los niños recibiendo a Robe en las escalinatas del centro, ya preparados para tocar (los mayores) y cantar (los más pequeños). «¿Le conocéis o no le conocéis?», preguntó la directora. «¡Síiiiii! ¡Es Robe Iniesta!», contestaron los más jóvenes. Detrás de ellos, un cartel que ponía 'Tú en tu casa, nosotros en la escuela', apelando al título del primer disco de Extremoduro de 1989. La hicieron los niños y niñas de 5º de primaria.

Durante la canción –musicalizada con un órgano y varias guitarras y xilófonos-, Robe bebía agua y no dejaba de sonreír. A su lado, Alber Fuentes sonreía aún más y no paraba de tararear el tema. Un momento que han podido disfrutar millones de personas en toda España gracias a una grabación de móvil, luego difundida a través de redes sociales. En Twitter, lo llegó a compartir hasta la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Tras la ronda de fotos y autógrafos, llegó el momento de la entrevista dentro del proyecto de RadioEdu. La realizaron los niños y niñas de la 2º de la ESO y duró unos veinte minutos. Robe contestó a preguntas como «¿Cuál es tu canción favorita?», «¿Qué esperas de la gira?», «¿Cómo se te ocurren las canciones?» o «¿Cómo decidiste meter la palabra Piornal en una canción?»

«Es una pedazo de entrevista. Robe se mostró muy cariñoso con los niños y muy atento con todo. No dio sensación de que quería que pasara rápido. Llegaba a decir: «Me ha gustado mucho esa pregunta que me habéis hecho. Sí, sí», recuerda Roberto Guillén.

La entrevista se podrá escuchar en los próximos días en la web del colegio, pero Guillén anticipa que «se extendió y explicó las cosas muy bien. Dio consejos a los niños por si un día se quieren dedicar a la música. Es muy chula. Va a ser un puntazo cuando la publiquemos».