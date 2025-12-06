Se rehabilita el Centro de Interpretación de la Ciudad Medieval
J. C. R.
PLASENCIA.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
La Junta de Extremadura ha rehabilitado el acceso al Centro de Interpretación de la Fortaleza y la Ciudad Medieval, en la Torre Lucía, un ... enclave declarado Bien de Interés Cultural. Los trabajos se centraron en los tramos con mayor deterioro y riesgo de desprendimiento, actuando con criterios de mínima intervención y materiales compatibles con la fábrica original. Se retiró vegetación, se aplicaron tratamientos biocidas, se rejuntaron paños con morteros de cal y se repusieron mampuestos similares a los existentes. Además, se reconstruyó parte de un paramento que había colapsado meses atrás.
