La recuperación del cementerio judío de Plasencia depende de la obtención de fondos europeos

El futuro del cementerio judío de Plasencia está condicionado a la concesión de financiación a través de los fondos europeos POCTEP (Programa de Cooperación Interreg ... España-Portugal). El Ayuntamiento ha solicitado medio millón de euros mediante la agrupación transfronteriza Triurbir, con el objetivo de conservar y mejorar este enclave arqueológico.

El alcalde, Fernando Pizarro, explicó que la intervención podrá ejecutarse «en cuanto se confirme que hemos conseguido esa financiación». Recordó, además, que la reciente construcción de la avenida Roberto Iniesta, que circunda el cementerio, ha permitido reforzar su protección gracias a la iluminación y a las medidas de seguridad en el entorno del Berrocal.

«En la obra de la avenida se ha realizado un importante estudio arqueológico de toda la zona, que nos ha aportado muchos datos y luz sobre este espacio. Ahora queremos complementarlo con esa inversión de medio millón de euros, en cuanto Europa nos lo conceda», señaló el regidor.

El proyecto del Ayuntamiento se enmarca en la séptima convocatoria POCTEP 2021-2027, que ha estado abierta hasta el 24 de abril. Este programa europeo impulsa la cooperación transfronteriza entre España y Portugal y financia iniciativas estratégicas relacionadas con el desarrollo sostenible, la innovación o la gestión del patrimonio común.

En este contexto, la propuesta de Plasencia pretende asegurar la preservación del cementerio judío y su puesta en valor como recurso cultural y patrimonial de primer orden.