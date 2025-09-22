HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un momento de la apertura al tráfico del vial que cruza el cementerio judío. J. C. R.

La recuperación del cementerio judío de Plasencia depende de la obtención de fondos europeos

El Ayuntamiento ha solicitado medio millón de euros mediante la agrupación transfronteriza Triurbir, con el objetivo de conservar y mejorar este enclave

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:48

El futuro del cementerio judío de Plasencia está condicionado a la concesión de financiación a través de los fondos europeos POCTEP (Programa de Cooperación Interreg ... España-Portugal). El Ayuntamiento ha solicitado medio millón de euros mediante la agrupación transfronteriza Triurbir, con el objetivo de conservar y mejorar este enclave arqueológico.

