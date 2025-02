Raimundo salda cuentas con Vara, Morales y Martín en la presentación de su candidatura

«Estamos aquí otra vez». El exconcejal socialista Blas Raimundo ha anunciado así su regreso a la política este jueves en Plasencia. Lo hace, como ... independiente, al frente de la candidatura de Juntos por Extremadura y saldando cuentas con el PSOE, con el partido al que se afilió en 1976, «al que he defendido toda mi vida» y el que le expulsó en 2014.

Un partido, de hecho, que ha motivado en gran medida su regreso a la política. «Cuando Juntos por Extremadura me propuso la primera vez ir con ellos, les dije que no», ha contado esta mañana. Pero después cambió la respuesta. «Acepté cuando vi la candidatura del PSOE», reconoce Raimundo. Desde su punto de vista, «una lista débil» y, por tanto, con pocas opciones de tomar las riendas de «una ciudad que necesita un cambio en la política municipal».

Pero, además de la candidatura liderada por Moreno, «estoy aquí por culpa de Cándido Cabrera y Guillermo Fernández Vara». El primero, por la confianza que siempre le brindó; el segundo, «porque tuvo la osadía como secretario general de disolver la agrupación socialista de Plasencia, con casi 300 militantes, porque entonces no le salían a él los números».

Una decisión que, según Raimundo, perjudicó al socialismo local y que Vara tomó «cuando mantuve mi decisión, como responsable de la llamada entonces 'tercera vía', de presentar una candidatura para asumir la dirección de la agrupación placentina, para cambiar las formas de hacer las cosas». Pero entonces, «Vara la disuelve y se inicia un proceso de reconstitución y ya no me dejan afiliarme».

«Después el secretario provincial, Miguel Ángel Morales, otro de los responsables de la situación del PSOE de Plasencia, ese que dijo que venía a limpiar la era, colocó a David Núñez de candidato y el PSOE se hundió definitivamente». Pero hay más culpables de su expulsión y de los resultados electorales que vienen cosechando desde entonces las listas socialistas en los comicios locales. «Eduardo Béjar, que después de perder las elecciones en su pueblo, se convierte en secretario de organización y firma la disolución, y Blanca Martín, quien jamás ha ganado nada en Plasencia, que no logró ser la secretaria local hasta que se expulsó a más cien militantes».

En la lista

Para Blas Raimundo, «el único culpable del problema que desde entonces tiene el PSOE de Plasencia es Guillermo Fernández Vara; Pizarro sigue ganando en esta ciudad porque enfrente no tiene a un líder fuerte». Cambiar la situación es ahora su objetivo. «Trabajaré para ello», ha asegurado. En una candidatura en la que le acompañan todos como independientes. Entre ellos, Patxi Rodríguez (de Los Jacobos) y Modesto Durán, también exsocialista, dos vecinos de San Gil y otros exmilitantes del PSOE.

El nuevo candidato de Juntos por Extremadura confía en que los muchos ciudadanos que le arroparon cuando estalló primero el 'caso Plasencia' y después fue condenado por él, aunque no a penas de prisión como otros de los implicados, «me apoyen de nuevo ahora; siempre he estado orgulloso de ser el concejal que más reconocimientos por parte de la sociedad ha tenido en este ayuntamiento».

Quiere volver de nuevo al Consistorio placentino bajo otras siglas. Aunque intentó muchas veces regresar al PSOE desde su expulsión en 2014, «nunca me lo permitieron». Hasta hace poco. «Hace dos o tres meses, no más, que Vara me ha dicho que me volviera a afiliar, pero ya no he querido», declara Raimundo. «Siempre he sido reivindicativo, nunca me he callado y ahora, a mis 66 años, no lo voy a hacer». Esta mañana ha vuelto a dar muestras de ello.