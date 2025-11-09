'Donde se quejan los pinos' triunfa en la gran noche del Festival Plasencia Encorto La gala en el Teatro Alkázar combinó emoción, humor y música en una velada que celebró el talento y la diversidad audiovisual

PLASENCIA. Domingo, 9 de noviembre 2025

El Festival Plasencia Encorto vivió ayer una noche más emocionante. El Teatro Alkázar se llenó para celebrar la entrega de premios de una edición que pasará a la historia por su calidad y participación. De los 370 cortometrajes presentados –la cifra más alta desde su creación–, 24 llegaron a la fase final. Todos se proyectaron a lo largo de la semana en la capital del Jerte.

El gran vencedor de la gala, presentada por los actores Amparo Santolino y Chema Trujillo, fue 'Donde se quejan los pinos', de Ed Antoja, que se alzó con el Primer Premio Plasencia Encorto, dotado con 1.500 euros y la estatuilla del festival. El cortometraje, protagonizado por Ramón Barea y Almudena Amor, conquistó al jurado por su sensibilidad y su impecable factura técnica.

El jurado de esta edición estuvo integrado por nombres de peso en la industria: la actriz Toni Acosta, el director y guionista extremeño Curro Velázquez, el periodista Juan Zavala, la actriz y cantante Clara Alvarado, el productor Alvar Carretero y Jesús Sánchez, presidente de la Asociación 24 Fotogramas.

Entre los demás galardones, el Premio al Mejor Cortometraje Extremeño fue para 'Happy Hour', dirigido por Nico Romero y Álvaro Monje, una historia fresca y local que pone en valor el talento emergente de la región.

En animación, el reconocimiento fue para 'Periquitos', de Alex Rey, mientras que el público entregó su estatuilla a 'Faustino'' de Germán Mairen, cinta que además se llevó el Premio de la Prensa.

El premio especial a la promoción de la igualdad y la no violencia, concedido por la concejalía de Igualdad, recayó en 'Lo natural', de Rafael Nieto, por su compromiso social y su mensaje educativo.

La Asociación 24 Fotogramas entregó los galardones interpretativos. El premio a la mejor interpretación masculina fue para Javier Pereira por su trabajo en 'Violetas', de Borja Escribano, mientras que la femenina fue para Eva Llorach por 'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.

El premio Mayorga Plasencia Encorto reconoció la trayectoria del actor, autor y director Secun de la Rosa, y el premio al compromiso con el cine en Extremadura recayó en la Muestra de Cine y Cultura de la Vera, por su labor de difusión cultural en la región.

El cine joven también brilló

Junto al certamen nacional, el 12º International Youth Film Festival Plasencia Encorto reafirmó su carácter educativo e internacional con 210 cortos presentados, de los cuales 57 fueron seleccionados.

El Primer Premio Internacional fue para 'Hotel del más', del Gymnasium de Ámsterdam (Países Bajos), mientras que el galardón al mejor corto extremeño fue para 'Manolín ante el peligro', del Valle del Jerte (Cabezuela-Navaconcejo).

El Premio al Mejor Documental lo obtuvo 'La frecuencia perdida', del CEIP Inés de Suárez de Plasencia, y el de animación fue para 'El gran cambio', de la escuela Cámara de Lobos (Madeira, Portugal).

Los jóvenes creadores abordaron con madurez temas como la inteligencia artificial, la igualdad de género, la sostenibilidad o la salud mental. Entre los premios especiales destacaron 'Espíritu' (Austria) al mejor reflejo de la tolerancia; 'Reflejo' (IES Albalat, Navalmoral de la Mata), como obra más innovadora, y 'Proyecto batracio' (España) por su defensa del medio ambiente.

El Premio al Mejor Largometraje Educativo fue para 'Soy Nevenka', de Icíar Bollaín, presentado por el actor Urko Olazabal, que recibió una gran ovación del público.