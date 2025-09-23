Pymecon organiza en Plasencia cursos gratuitos de rehabilitación energética y de electricista

Están dirigidos a profesionales en activo y a personas desempleadas interesadas en mejorar su capacitación en el sector de la construcción

La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción (Pymecon) celebrará en Plasencia varios cursos de formación gratuitos dirigidos tanto a profesionales en activo como a personas desempleadas interesadas en mejorar su capacitación en el sector de la construcción.

Entre las iniciativas destaca un programa de rehabilitación energética de edificios, centrado en la envolvente de los inmuebles. Se impartirá del 14 de octubre al 7 de noviembre en Plasencia y cuenta con 60 horas de duración, de las cuales 40 se dedicarán a formación en rehabilitación energética y 20 a prevención de riesgos laborales. El objetivo es que los participantes adquieran conocimientos y capacitación para obtener la tarjeta profesional.

Además, Pymecon pondrá en marcha en Plasencia el curso de 'Operario electricista', que se desarrollará del 10 de noviembre al 5 de diciembre. Consta de 40 horas de formación en conceptos básicos de electricidad, interpretación de planos, montaje de instalaciones y manejo de herramientas, a lo que se suman 20 horas de prevención de riesgos laborales para trabajos eléctricos.

Las inscripciones ya están abiertas en la sede de Pymecon, en la avenida Calvo Sotelo, 37 de Plasencia, o a través del teléfono 927 411 894.