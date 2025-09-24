HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carles Mulet, en su época como senador de Compromís. HOY

El político valenciano Carles Mulet recibirá en Plasencia el Premio de las Lenguas de Extremadura

Ha sido uno de los parlamentarios que más se ha distinguido en la defensa de las lenguas minoritarias y aún no cooficiales, entre ellas el extremeño

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:31

El político valenciano Carles Mulet García, exsenador de Compromís en la Cámara Alta, recibirá el próximo sábado el Premio de las Lenguas de Extremadura, en el marco de la celebración en Plasencia del Día de las Lenguas de Extremadura. El acto tendrá lugar a las 14.00 en el Centro Cultural Las Claras.

Mulet ha sido uno de los parlamentarios que más se ha distinguido en la defensa de las lenguas minoritarias y aún no cooficiales, entre ellas el extremeño, para el que llegó a reclamar reconocimiento oficial en el Senado. Por esta labor, la organización Oscec Estremaúra (Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura) ha querido reconocer su compromiso.

«Estoy muy contento. Y aún más contento de que, más de dos años después de que me apartaran de mi coalición, haya gente que piense que la tarea hecha merece ser reconocida y premiada. Gracias de todo corazón», ha señalado Mulet.

