HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vertidos de una empresa de construcción en la antigua carretera de Malpartida de Plasencia. POLICÍA LOCAL

La Policía trata de atajar la proliferación de escombreras con multas económicas

Los agentes sorprendieron a una empresa vertiendo escombros en la carretera de Malpartida y estudian el origen de otros vertidos en Gabriel y Galán

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Policía Local de Plasencia ha intensificado la vigilancia en distintos puntos del término municipal ante la proliferación de vertidos ilegales de escombros y ... materiales de obra. El caso más reciente se produjo en la antigua carretera de Malpartida, donde los agentes sorprendieron a una empresa constructora arrojando residuos en un punto no autorizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  5. 5 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  6. 6 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa
  9. 9 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  10. 10 Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Policía trata de atajar la proliferación de escombreras con multas económicas

La Policía trata de atajar la proliferación de escombreras con multas económicas