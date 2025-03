Podemos denuncia el «despropósito» del plan de igualdad

REDACCIÓN PLASENCIA. Domingo, 29 de enero 2023, 08:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento contrató a una empresa privada en 2018 para que elaborara el plan de igualdad que debe tener de manera obligatoria la administración local. Según las concejalas de Unidas Podemos, Mavi Mata y Elena Mejías, el plan consta de dos fases, una de diagnóstico de la situación y otra con las medidas correctoras de las carencias detectadas.

«Y nos hemos encontrado con que en el diagnóstico no hay ni una sola página en la que no haya un error en los datos y con que los datos son inventados», en palabras de la portavoz de la formación morada, Mavi Mata. «Y también con que la máxima responsable de Igualdad, la edil Maite Díaz, no se había leído el documento cuando nosotras hemos puesto sobre la mesa los errores». A juicio de Mata, un hecho más que pone de manifiesto que «el plan de igualdad de este ayuntamiento es un despropósito». Porque después de cuatro años desde su contratación, «los datos son erróneos, se dice por ejemplo que la totalidad de la plantilla municipal trabaja a jornada completa, que no hay jornada parcial ni de turnos, lo que no es verdad, y las medidas correctoras que se proponen son tan generales que valdrían para cualquier ayuntamiento».

Ante esta situación, ha adelantado UP, «vamos a corregir los errores detectados en el estudio para que los diferentes departamentos que trabajan en este plan los puedan subsanar y avanzar en su elaboración». Y también, afirma la formación, «vamos a plantear nuestras aportaciones», aunque en el caso del protocolo de acoso sexual, incluido en el plan y que ya está aprobado, «no se tuvieron en cuenta».