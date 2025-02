Plasencia vive el inicio de ferias más animado de los últimos años

Si la foto del jueves sirve para predecir lo que ocurrirá el viernes y el sábado, días grandes de la fiesta, la pista apunta en la dirección del éxito. Las ferias de Plasencia han empezado bien en lo que a público se refiere. Con bastante ... gente en el centro histórico a la hora de las cañas, que es la mejor para tomarle la temperatura a la fiesta e intentar responder a esa pregunta que flota en el aire placentino desde el minuto cero cada año por estas fechas. ¿Flojas? ¿Bien? ¿Mejores o peores que otros años?

Los dos últimos no cuentan, porque la pandemia que le dio la vuelta al mundo como un calcetín enterró la feria en el primer junio y en el segundo la redujo a su mínima expresión. En este ha resucitado. Y con buen pulso, a la vista del aspecto que presentaban este jueves la Plaza Mayor, san Martín, la plaza de la Catedral o el rincón de san Esteban, erigido este último desde hace ya muchos meses en epicentro del alterne, con la particularidad de su diversidad generacional.

Noticia Relacionada Feria de Plasencia Así se disfruta de la Feria de Plasencia david palma / andy solé

Los hosteleros han puesto de su parte, contratando conciertos en directo o animación musical. 'La vecina del Sexto' en el rincón de san Esteban, por donde también se escuchó a Dj Decibel, Tamara Alegre en el hotel Palacio Carvajal Girón, Santos Music en el Gredos o el Mercado...

Hoy, también música en directo en los bares

El empresario pone y el público dispone. Y este jueves, dispuso. Varios de los que contrataron animación o música en directo para este día, repetirán el viernes, jornada a caballo entre el inicio y el día grande. La lógica y los precedentes dicen que no ha de esperarse para el viernes tanta gente como el sábado pero qúe sí más que en el jueves, y esto último ya es bastante decir.

Ampliar Charangas en la plaza de san Esteban. Son un clásico, esencia misma de las ferias. palma

Lo del jueves, la buena entrada en las cañas, viene a refrendar lo que se intuyó el miércoles, cuando se agotaron los cinco mil sombreros que repartieron los concejales antes del pregón y el chupinazo. Esa buena asistencia en la Plaza Mayor para la primera actividad del programa oficial se repitió luego, durante el concierto de rumbas flamencas.

No empezó la actuación a su hora, pero eso no es noticia tratándose de música en directo. Había bastante gente siguiendo a Raya Real, que respondió a lo que se esperaba de ellos. La afluencia fue la suficiente como para que quien los contrata, o sea, el Ayuntamiento, esté contento, pero igualmente la suficiente como para no estar agobiado ni que se registraran aglomeraciones incómodas.

En el ferial

Un panorama similar registró esa noche el ferial, con movimiento pero sin excesos. Ni incidentes, más allá de un cortocircuito en una atracción. En el centro histórico, algún conato de pelea bañada en alcohol solventado al hacer acto de presencia la policía. Resultó disuasoria la aparición de un grupo de agentes de la Policía Nacional con sus cascos. En definitiva, episodios dentro del guión de lo que puede ocurrir sin que nadie se sorprenda demasiado.

Ampliar Ambiente festivo a la hora de las caña. palma

Este viernes, las ferias meten una marcha más. Y entran en escena los niños, con el inicio de las actividades para ellos en La Isla. El parque acogerá una decena de castillos hinchables diferentes, según anunció hace unos días la concejala Mayte Díaz.

Para los pequeños están pensadas todas las propuestas a desarrollar en el céntrico parque, donde habrá zumba (de 11 a 12 y de 17.30 a 18.30 horas), baile (de 12 a 13) y taller de muñecas (de 13 a 14), además del tren turístico (de 11 a 13 y de 17 a 19). Por lo demás: cabezudos –salen de Los Pinos– y tamborileros de 11 13 horas, charangas de 13 a 16 horas, y en la Plaza Mayor sesión de dj's, con Ángel Platero (20 horas), Carlos Chaparro (20.30), Dani Serra (22) y Fonsi Nieto (de 23 a 1 horas). Ellos pondrán este viernes el ritmo de unas ferias que en su inicio ha dejado claro que hay ganas de fiesta, al menos más que en los últimos años antes de la pandemia.