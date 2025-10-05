Plasencia se tiñe de un rosa emocionante para reivindicar la lucha contra el cáncer de mama Cerca de 5.000 personas llenaron la ribera del Jerte para reclamar medicamentos innovadores, atención integral y apoyo a los pacientes

Plasencia ha vuelto a teñirse de rosa. Cerca de 5.000 personas se reunieron este domingo en el Parque del Cachón para participar en la XIII Marcha Rosa, una cita ya imprescindible en el calendario solidario de la ciudad. A orillas del río Jerte, pañuelos, camisetas y globos rosas dieron color a una marea humana que recorrió los tres kilómetros de circuito entre aplausos, música, juegos y mucha emoción.

Organizada por la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex) con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia y numerosas entidades locales, la marcha se celebró con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. Su objetivo es claro: concienciar, sensibilizar y apoyar la investigación y la atención integral a las pacientes.

Desde primeras horas de la mañana, el Cachón se llenó de vida. Castillos hinchables para los más pequeños, sesiones de zumba y animación musical para los adultos, sorteos y una atmósfera festiva que invitaba a celebrar la vida. A las doce en punto, tras la lectura del manifiesto y los agradecimientos, la marcha arrancó rumbo al Puente Nuevo. Y desde allí, regreso al Cachón.

Antes de comenzar el recorrido, el momento más emotivo de la jornada lo protagonizó Rocío Díaz Díaz, profesora del Colegio Miralvalle y paciente oncológica desde hace dos años. Fue la encargada de leer el manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma). Con voz serena pero firme, recordó la necesidad de seguir avanzando en la incorporación de medicamentos innovadores al Sistema Nacional de Salud y en la implantación de la medicina de precisión.

«Recomendamos a quien ha sido diagnosticada de cáncer de mama que no viva su situación en soledad ni en silencio; que pida una segunda opinión y que plantee sus dudas al oncólogo», leyó Rocío ante un público en silencio absoluto. El manifiesto también subrayó la importancia de disponer de registros nacionales actualizados de cáncer y de potenciar la atención psicológica y social para garantizar una atención sanitaria integral y equitativa.

La profesora cerró su intervención con una carta de agradecimiento que conmovió a todos los presentes: «A quienes están atravesando el camino, decirles que su valentía nos inspira. A quienes nos acompañan, gracias por estar. A nuestros médicos, enfermeros y enfermeras, gracias por sostener nuestra esperanza. El lazo rosa no es sólo un símbolo, es un compromiso. La lucha es diaria, pero también lo es la esperanza. ¡Juntas somos más fuertes!»

El aplauso fue unánime. Y con esa energía, los participantes iniciaron la marcha circular que recorrió el paseo del río Jerte, atravesó el Puente Nuevo, bordeó el parque de La Isla y cruzó el puente morado antes de regresar al punto de partida. Un trayecto de color, sonrisas y mensajes de apoyo que llenó la ribera de una marea humana difícil de olvidar.

La concejala de Deportes, Isabel Blanco, destacó que la Marcha Rosa «es mucho más que una actividad deportiva; es un encuentro de solidaridad, de apoyo y de esperanza». Por su parte, la presidenta de la delegación placentina de Aoex, Milagros Ovejero, recordó que «cada dorsal y cada paso cuentan», agradeciendo la implicación de la ciudadanía y de todas las entidades colaboradoras.

Durante todo el mes de octubre, distintas localidades del norte de Cáceres celebran sus propias marchas rosas, uniendo esfuerzos en torno a un mismo propósito: visibilizar la enfermedad y acompañar a quienes la enfrentan.

