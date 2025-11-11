Plasencia revive su memoria histórica
Restauración de archivos. Se han recuperado nueve documentos con la firma de grandes monarcas
J. C. R.
Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00
En el Archivo Municipal de Plasencia, nueve documentos antiguos han vuelto a la vida. Fechados entre los siglos XIII y XVI, conservan la firma de ... monarcas como Alfonso X, Alfonso XI o los Reyes Católicos y, tras un cuidadoso proceso de restauración iniciado hace dos años, están listos para seguir contando su historia. La intervención ha sido realizada por la restauradora Teresa González Suárez y ha sido necesaria una inversión de 17.787 euros a cargo del Ayuntamiento y la Fundación IberArchivos.
