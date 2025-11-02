Plasencia repartirá 150.000 euros entre clubes y deportistas individuales

Las asociaciones y entidades deportivas de Plasencia y los deportistas locales a título individual podrán acceder a ayudas municipales por un montante total de ... 150.000 euros. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Plasencia busca reforzar el tejido deportivo y apoyar el esfuerzo de clubes y deportistas que representan a la ciudad en distintas competiciones. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están destinadas a cubrir los gastos derivados de la práctica y promoción del deporte, así como a incentivar la participación en eventos nacionales e internacionales.

Podrán beneficiarse las entidades deportivas con sede en el municipio que estén legalmente constituidas, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y debidamente federadas. En el caso de los deportistas individuales, deberán estar federados en su disciplina, empadronados en Plasencia y haber alcanzado durante la temporada 2025 una clasificación entre los tres primeros puestos a nivel nacional o internacional.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento en un plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.