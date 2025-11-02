HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?

Plasencia repartirá 150.000 euros entre clubes y deportistas individuales

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Las asociaciones y entidades deportivas de Plasencia y los deportistas locales a título individual podrán acceder a ayudas municipales por un montante total de ... 150.000 euros. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Plasencia busca reforzar el tejido deportivo y apoyar el esfuerzo de clubes y deportistas que representan a la ciudad en distintas competiciones. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están destinadas a cubrir los gastos derivados de la práctica y promoción del deporte, así como a incentivar la participación en eventos nacionales e internacionales.

