Plasencia repartirá 150.000 euros entre clubes y deportistas individuales
J. C. R.
PLASENCIA.
Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00
Las asociaciones y entidades deportivas de Plasencia y los deportistas locales a título individual podrán acceder a ayudas municipales por un montante total de ... 150.000 euros. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Plasencia busca reforzar el tejido deportivo y apoyar el esfuerzo de clubes y deportistas que representan a la ciudad en distintas competiciones. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están destinadas a cubrir los gastos derivados de la práctica y promoción del deporte, así como a incentivar la participación en eventos nacionales e internacionales.
Podrán beneficiarse las entidades deportivas con sede en el municipio que estén legalmente constituidas, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y debidamente federadas. En el caso de los deportistas individuales, deberán estar federados en su disciplina, empadronados en Plasencia y haber alcanzado durante la temporada 2025 una clasificación entre los tres primeros puestos a nivel nacional o internacional.
Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento en un plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión