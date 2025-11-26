Plasencia impulsa unas jornadas de talleres y manualidades juveniles

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Plasencia ha presentado un programa especial de talleres y manualidades juveniles que se celebrará los próximos 6 ... y 7 de diciembre en la Casa de la Juventud, coincidiendo con el puente de diciembre y con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio creativo.

Las actividades, de carácter gratuito y sin necesidad de inscripción previa, se desarrollarán de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas en una jornada de puertas abiertas. Los asistentes podrán moverse libremente por distintos rincones temáticos que combinarán manualidades, repostería, arte y juegos de mesa. La iniciativa está dirigida a todos los públicos: desde niños a partir de 8 años hasta jóvenes de 30 o 35.

El programa incluye talleres como pociones de Harry Potter, máscaras de superhéroes, galletas geek, dorayakis frikis, Hamma Beads, creación de Pokéballs o vidrieras inspiradas en anime y videojuegos. En el apartado artístico y lúdico, se ofrecerán introducciones a la tinta china y a juegos de cartas como Magic: el Encuentro, One Piece y Disney Lorcana, además de una sesión para principiantes de Dungeons & Dragons.

Los asistentes dispondrán también de una zona de videojuegos y una escuela de juegos de mesa con más de cien títulos para aprender y jugar de forma libre.