Plasencia impulsa la excelencia académica del Centro Universitario

Domingo, 28 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Plasencia destinará una subvención nominativa de 2.500 euros al Centro Universitario con el objetivo de premiar la excelencia académica e impulsar la investigación aplicada. La iniciativa sustituye a la anterior colaboración en la revista del centro y se orienta a reforzar la formación superior en la ciudad. Los premios se otorgarán a los mejores expedientes de los grados en Enfermería, Podología, Ingeniería Forestal y de Medio Natural, y Administración y Dirección de Empresas, así como a los nuevos másteres que se imparten en el Centro Universitario.

