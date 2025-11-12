Plasencia iluminará varios pasos de peatones para reforzar la seguridad vial

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado un paso más en su estrategia para mejorar la seguridad vial con una medida que busca tener un impacto directo en la protección de los viandantes: la instalación de sistemas de iluminación específica en pasos de peatones.

Esta iniciativa, coordinada por la concejalía de Interior y ejecutada a través del Departamento de Señalización de la Policía Local, comenzará a implantarse en 2026 y se centrará en los puntos con mayor riesgo de atropello o tránsito nocturno.

El concejal de Interior, David Dóniga, explicó ayer que el proyecto forma parte de una campaña global desarrollada durante 2025 para reforzar la señalización y la seguridad vial en toda la ciudad. «Nuestro objetivo es lograr el atropello cero en Plasencia», señaló. «Por eso, comenzaremos con la instalación de sistemas de iluminación específica en diez pasos de peatones seleccionados por la Policía Local en base a informes técnicos y de siniestralidad. La visibilidad es un factor clave, y queremos que ningún paso de peatones quede en penumbra».

En esta primera fase, los pasos de peatones que contarán con esta nueva iluminación estarán ubicados en la avenida de Salamanca, avenida Virgen del Puerto, avenida La Salle, avenida Cañada Real, Alfonso VIII, Marqués de Ceballos y calle Juana Jugán. Los técnicos municipales detallan que el sistema se basará en farolas con doble luminaria situadas en ambos extremos del cruce, para garantizar una visibilidad óptima en ambas direcciones y una mejor percepción de los peatones por parte de los conductores.

El inspector de la Policía Local, José Antonio Díaz, destacó que esta medida se suma a las actuaciones realizadas durante 2025, entre ellas la colocación de 15 reductores de velocidad, la pintura y repaso de pasos de peatones en numerosas vías y la creación de nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. «Estas actuaciones responden tanto a informes de la Policía Local como a solicitudes vecinales y de centros educativos», explicó.

La iluminación de los pasos de peatones es una de las medidas más valoradas por los expertos en movilidad urbana, ya que permite reducir de forma significativa los atropellos nocturnos y mejora la percepción de seguridad tanto para peatones como para conductores.

Desde la concejalía se recuerda que los vecinos pueden registrar en el Ayuntamiento sus propuestas de mejora de señalización, que serán evaluadas por el Departamento de Señalización y la Jefatura de la Policía Local.