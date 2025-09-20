Plasencia se fija en el modelo andaluz para climatizar los colegios públicos

El Ayuntamiento de Plasencia estudia implantar en los colegios públicos de la ciudad un sistema de climatización similar al que ya funciona en Andalucía, ... donde se han desarrollado proyectos de bioclimatización que combinan ventilación natural, refrigeración adiabática, sombreado y el uso de energías renovables. Estos sistemas permiten reducir varios grados la temperatura en las aulas en los meses de más calor sin recurrir al aire acondicionado convencional. La propuesta se conoció en el último pleno municipal, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, dirigida al alcalde, Fernando Pizarro.

En Andalucía, la Junta impulsa desde hace años un plan de climatización en los colegios basado en medidas pasivas y activas. Entre ellas destacan la ventilación cruzada y natural, el sombreado de patios y fachadas mediante toldos, pérgolas o vegetación, el aislamiento térmico en cerramientos y la refrigeración adiabática, un sistema que enfría el aire mediante la evaporación del agua, con un consumo eléctrico mucho menor que el aire acondicionado. A esto se suma la instalación de placas solares fotovoltaicas, que permiten alimentar estos equipos con energía renovable. Según datos de la Junta andaluza, la aplicación de estas técnicas puede reducir la temperatura interior de las aulas entre 5 y 7 grados centígrados en los días de calor extremo.

Petición de Unidas Podemos

La portavoz de Unidas Podemos en Plasencia, Mavi Mata, reclamó en el pleno una estrategia municipal más amplia de inversión en eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones educativas y un plan para actuar contra el calor en las aulas. También insistió en la importancia de pagar en plazo las facturas de suministros, especialmente las relacionadas con calefacción, para evitar que se repitan retrasos que han dejado a algunos colegios sin este servicio en cursos anteriores.

En su respuesta, el alcalde Fernando Pizarro recordó que el consistorio ya ha accedido a la línea de ayudas autonómicas de eficiencia energética, con un máximo de 500.000 euros, que se han destinado a tres colegios públicos: Miralvalle, Inés de Suárez y San Miguel. Las actuaciones incluyen sustitución de cerramientos, instalación de placas solares, cambio de luminarias y renovación de calderas. En el caso de Miralvalle, las mejoras alcanzarán cerca de un millón de euros al sumarse la inversión de la Junta de Extremadura.

El regidor avanzó que, cuando la Junta publique un nuevo decreto, el Ayuntamiento volverá a concurrir para ampliar estas actuaciones a otros centros, como Alfonso VIII, Ramón y Cajal o El Pilar. También ha solicitado que las ayudas puedan extenderse a la Escuela Oficial de Idiomas y la UNED, que precisan renovar calderas y cerramientos.

Pizarro admitió, sin embargo, que la climatización de verano es un desafío pendiente. «Cada vez los meses de calor son más, y el final e inicio del curso suelen coincidir con olas de calor, como ya pasó este año», señaló. Por ello, el equipo de gobierno ha mantenido contactos con responsables de la climatización de colegios en Andalucía y con empresas que trabajan en Extremadura para estudiar la implantación de este modelo en Plasencia. Estas compañías se han comprometido a realizar pruebas piloto en un colegio de la ciudad para comprobar en condiciones reales la reducción de temperatura en las aulas.

El alcalde explicó que la adaptación de los centros evitaría situaciones como la reducción de jornada escolar autorizada por la Junta en los días de calor extremo, que consideró un «gravísimo problema, sobre todo de conciliación». Además, ofreció a los grupos de la oposición participar en futuras reuniones con las empresas para conocer los detalles técnicos e infografías del sistema andaluz. «En Andalucía ya funciona y es una garantía de que el sistema da resultado», afirmó.