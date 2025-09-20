HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
Pizarro, junto a la consejera, en la visita al colegio de San Miguel hace dos años. HOY

Plasencia se fija en el modelo andaluz para climatizar los colegios públicos

El Ayuntamiento analiza soluciones sostenibles para mitigar el calor en las aulas, con ventilación natural, sombreado y energías renovables

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia estudia implantar en los colegios públicos de la ciudad un sistema de climatización similar al que ya funciona en Andalucía, ... donde se han desarrollado proyectos de bioclimatización que combinan ventilación natural, refrigeración adiabática, sombreado y el uso de energías renovables. Estos sistemas permiten reducir varios grados la temperatura en las aulas en los meses de más calor sin recurrir al aire acondicionado convencional. La propuesta se conoció en el último pleno municipal, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, dirigida al alcalde, Fernando Pizarro.

