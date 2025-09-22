Plasencia dedica 200.000 euros al programa Empleo Agrario y Garantía de Rentas Las actuaciones previstas se centran en la mejora de senderos peatonales, la limpieza y desbroce de cunetas y parcelas en Plasencia y Pradochano

Juan Carlos Ramos Plasencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado el proyecto Garantía de Rentas, dentro del Programa de Empleo Agrario 2025, con el objetivo de ofrecer empleo a personas desempleadas, especialmente a trabajadores eventuales del campo, mientras se realizan mejoras en distintos espacios del municipio y de la Entidad Local Menor de Pradochano.

El proyecto ha recibido una subvención de 166.700 euros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se destinará a sufragar los salarios de los trabajadores contratados. En total, la inversión asciende a 201.491,39 euros, incluyendo costes de mano de obra (167.358), materiales (20.578) y maquinaria (13.554), con aportaciones tanto del Ayuntamiento como de entidades colaboradoras.

Las actuaciones previstas se centran en la mejora de senderos peatonales, la limpieza y desbroce de cunetas y parcelas en Plasencia, así como la limpieza de entornos y la siembra de arbolado en Pradochano.

Temas

Plasencia