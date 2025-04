Plasencia cuestiona el programa de vivienda de la Junta: «Un alquiler de 500 euros no es social»

El Ayuntamiento cederá a la Junta de Extremadura, a petición de la administración regional, un solar del PIR de Los Monges para que se pueda ... levantar un bloque de 12 pisos destinados al alquiler social. Un solar que se sacará a licitación para que las constructoras presenten ofertas, edifiquen y después pongan los pisos en alquiler y obtengan así un beneficio.

La cesión del solar ha sido aprobada en el pleno de este viernes con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE y Cs y el voto en contra de UP. Pero lo cierto es que, más allá de la aprobación y de la cesión que por tanto se llevará a cabo, a ninguno de los cuatro grupos con representación en el Consistorio placentino le gusta la iniciativa regional ni tienen confianza en que pueda salir adelante.

«Cedemos el solar con mucho escepticismo», resumió el alcalde, Fernando Pizarro, tras el debate político que suscitó el asunto con el que ayer se abrió el pleno y en el que quedó clara la disconformidad de todos los grupos. Aunque por diferentes motivos.

Por el PP, el portavoz municipal, José Antonio Hernández, explicó que se cedía el local para colaborar con la Junta y que deseaba que el programa funcionara, «pero no abarata el alquiler, porque con un precio que ronda los 500 euros, lo sitúa por encima incluso del que hay en la ciudad», argumentó. «Un alquiler social no son 500 euros», ahondó también el alcalde.

Para el PSOE el problema es el lugar elegido, «nadie quiere ir a vivir al PIR de Los Monges, porque no está dotado de servicios». Culpó de ello al PP, pero Hernández le recordó que fue el PSOE quién apostó por un PIR fuera de la ciudad. En cualquier caso, por la ubicación elegida, Moreno dudó también de que el programa de alquiler social de la Junta de Extremadura vaya a tener éxito.

En ambos motivos, en el lugar elegido para levantar los pisos y en el precio de alquiler, la concejala de Cs, Francisca García, justificó sus dudas, tras incidir en la necesidad de viviendas para alquiler que tiene Plasencia en la actualidad.

Y por ambos motivos también, pero sobre todo «porque tanto PP como PSOE hacen una política de titulares» criticó Mavi Mata, UP votó en contra de la cesión. «Este programa va destinado a facilitar el acceso a una vivienda a personas que no cuentan con recursos suficientes, ¿creen que pueden permitirse pagar una media de 500 euros al mes?», preguntó a la Corporación la portavoz de Podemos. Instó al PSOE a pedir «a sus compañeros de la Junta» una política de vivienda real, al PP a que no actúe «para cubrir el expediente y lleve el alquiler social a la ciudad», y respaldó su voto en contra «porque no vamos a participar en este paripé».

El pleno del Ayuntamiento aprobó una modificación presupuestaria por 280.000 euros destinada a completar las obras de mejora en la piscina de verano y la construcción de nuevos nichos en el cementerio, y también por unanimidad dos asuntos de disciplina urbanística referentes a la misma vivienda. Sus propietarios deberán demoler lo que han levantado sin licencia y pagar una multa por esta infracción grave de 8.200 euros.