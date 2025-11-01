Plasencia en Corto abre sus proyecciones y tertulias al público
J. C. R.
PLASENCIA.
Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00
El Festival Plasencia en Corto se inicia la próxima semana abriendo sus proyecciones y actividades al público. Del lunes 3 al jueves 8 de ... noviembre, los Multicines Alkázar acogerán a las 20.30 las proyecciones de los cortometrajes seleccionados a concurso. El viernes 7, la cita se traslada al Teatro Alkázar, donde se proyectará la película ‘Soy Nevenka’, dirigida por Icíar Bollaín. El acto contará con la presencia de Urko Olazábal, uno de los protagonistas, que presentará la sesión y compartirá su experiencia con el público. El sábado 8, a las 12.30, el Hotel Palacio Carvajal Girón será el escenario de una charla con el director de cine Gerardo Herrero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión