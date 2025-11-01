HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Plasencia en Corto abre sus proyecciones y tertulias al público

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Festival Plasencia en Corto se inicia la próxima semana abriendo sus proyecciones y actividades al público. Del lunes 3 al jueves 8 de ... noviembre, los Multicines Alkázar acogerán a las 20.30 las proyecciones de los cortometrajes seleccionados a concurso. El viernes 7, la cita se traslada al Teatro Alkázar, donde se proyectará la película ‘Soy Nevenka’, dirigida por Icíar Bollaín. El acto contará con la presencia de Urko Olazábal, uno de los protagonistas, que presentará la sesión y compartirá su experiencia con el público. El sábado 8, a las 12.30, el Hotel Palacio Carvajal Girón será el escenario de una charla con el director de cine Gerardo Herrero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3 Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  6. 6

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  10. 10

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia en Corto abre sus proyecciones y tertulias al público