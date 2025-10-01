HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Plasencia cilebra la IV Feria Senior bajo el lema 'Vive, Aprende, Disfruta'

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Plasencia acogerá este sábado 4 de octubre la cuarta edición de la Feria Senior, organizada por la Concejalía de Mayores. El evento tendrá lugar en la Plaza de Abastos y tiene como objetivo rendir homenaje a las personas mayores, así como fomentar el envejecimiento activo.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la inauguración oficial, que dará paso a un programa que incluirá actividades culturales, deportivas y de ocio intergeneracional. Entre las propuestas destacan talleres de estimulación cognitiva, sesiones formativas, exhibiciones, actuaciones musicales, concursos de baile y acompañamiento musical en la Plaza Mayor. Además, la feria ofrecerá pasacalles, juegos y actividades intergeneracionales organizadas por entidades locales, una exposición de coches antiguos y un tren turístico familiar.

Se espera la participación de más de una veintena de stands y entidades colaboradoras. El acceso es libre y no requiere inscripción previa.

