Plasencia cierra el acceso al monte público de Valcorchero este domingo por una batida de jabalíes

Prohibido el acceso al monte público de Valcorchero este domingo, día 8 de enero, desde las 8 hasta las 16 horas. Este día y durante ... este tiempo se llevará a cabo una batida de jabalíes y, por eso, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local controlarán los diferentes accesos al monte. Solo está permitido subir hasta el aparcamiento de la ermita para asistir a las celebraciones religiosas.

«Se cerrarán todos los accesos por seguridad», ha indicado esta mañana el concejal de Medio Ambiente, Sergio López. «En cada uno de ellos se instalarán precintos y carteles», ha concretado, además de los policías y voluntarios que se sumarán a las tareas de control y vigilancia que, si el tiempo lo permite, serán reforzadas con el dron. «Se espera lluvia, pero si no es fuerte, el dron vigilará desde el aire entre las 9.30 y las 14.30 horas las zonas en las que es difícil acceder en coche, pero no a pie», ha señalado el concejal, que pide a los ciudadanos precaución y, por tanto, que no accedan al monte público durante la celebración de la montería.

Para la misma se han sorteado un centenar de puestos en el sector de Valcorchero en el que se llevará a cabo la batida, en una superficie total de 780 hectáreas entre el camino viejo y la N-630 de las más de 1.100 que tiene el monte placentino. «Y en la que se espera que se cacen unos 30 o 40 jabalíes como cada año y así continuar trabajando para evitar que estos animales puedan transmitir enfermedades, como la tuberculosis, al ganado doméstico que hay en el monte público, porque es el principal objetivo de la gestión de este uso», ha recordado Sergio López.

La sociedad de cazadores de Plasencia es la que organiza la batida porque es la adjudicataria del aprovechamiento cinegético del monte público tras el último concurso de 2022. Durante cuatro años por tanto, dos iniciales y otros dos de prórroga, sus más de cien socios son los que pueden cazar en Valcorchero.