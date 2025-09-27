Plasencia celebra la pluralidad lingüística y la reivindica como patrimonio de Extremadura

Plasencia fue este sábado escenario de un encuentro que busca marcar un antes y un después en la relación de Extremadura con su propio patrimonio ... cultural. El VIII Congreso de las Lenguas de Extremadura, celebrado en el marco del Día de las Lenguas de la región, congregó en el Centro Cultural Las Claras a investigadores, asociaciones, músicos y representantes institucionales en torno a un mismo propósito: reconocer la dignidad del extremeño, la fala de Xálima y el portugués rayano.

La cita, organizada por Oscec-Extremadura, combinó charlas, talleres y debates, pero lo que quedó como hilo conductor fue el clima de reivindicación compartida. Las hablas que durante generaciones fueron relegadas al ámbito familiar y que, en muchos casos, arrastran un estigma social, comenzaron a hablar de sí mismas en términos de futuro.

Uno de los momentos centrales fue la entrega del Premio de las Lenguas de Extremadura al ex senador valenciano Carles Mulet, distinguido por su defensa de las lenguas minoritarias en la Cámara Alta. Mulet agradeció el galardón señalando que no lo entendía como un reconocimiento personal, sino «a todas las personas que luchan cada día por mantener vivas sus lenguas». Recordó los episodios de burla y desprecio que él mismo conoció en su tierra natal hacia quienes se expresaban en su lengua, y los vinculó con lo ocurrido en Extremadura. «Cuando un pueblo pierde su lengua, pierde su alma», advirtió, convencido de que la pluralidad lingüística «no es un problema, sino la mayor riqueza que tenemos».

Sus palabras fueron acogidas con un aplauso prolongado, especialmente cuando criticó la falta de avances en las últimas décadas. En su opinión, «en cuarenta años de autonomía no se ha llevado el extremeño o la fala tengan presencia a la escuela, a los medios públicos o la administración, y esa es una deuda histórica que debe empezar a saldarse ya».

El discurso de Mulet enlazó con la intervención de Daniel Gordo, presidente de Oscec-Extremadura, que subrayó que el trabajo de la asociación ha empezado a dar frutos, desde la ortografía consensuada de la fala hasta la rotulación bilingüe en pueblos de la raya o los cursos de extremeño que ya se imparten en Cáceres y Montehermoso. Sin embargo, insistió en que el gran paso está todavía por dar: la declaración del extremeño como Bien de Interés Cultural. «Eso no significa oficialidad, ni imposición, ni gasto público», explicó, «significa dignidad; significa que dejemos de pensar que hablar extremeño es hablar mal».

Respeto, no un capricho

Gordo evocó testimonios de personas a las que, en su infancia, se les colgaban carteles humillantes en clase por expresarse en extremeño. Para él, ese estigma no puede seguir marcando a generaciones enteras: «Reconocer las lenguas de Extremadura no es un capricho, es simplemente respetarnos a nosotros mismos».

La jornada contó también con respaldo institucional. El secretario general de Cultura de la Junta, Francisco José Palomino, destacó la creciente presencia de las lenguas propias en el teatro, la música y la literatura, algo que consideró clave para su normalización. El Ayuntamiento de Plasencia, representado por el teniente de alcalde David Dóniga, mostró su orgullo por acoger un congreso que convierte a la ciudad en «referente de la memoria viva de un pueblo».

El día siguió en la Torre Lucía clave festiva, con conciertos de grupos como Chispa, Fonal, Canchalera y las Sanguijuelas del Guadiana, que pusieron banda sonora a una reivindicación que ya no se limita a los discursos académicos: las lenguas extremeñas se escucharon en canciones, talleres y conversaciones espontáneas.