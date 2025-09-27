HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El ex senador Carles Mulet recogió el Premio de las Lenguas de Extremadura. J. C. R.

Plasencia celebra la pluralidad lingüística y la reivindica como patrimonio de Extremadura

El congreso celebrado en la capital del Jerte reclamó la dignidad y el valor inmaterial del extremeño, la fala de Xálima y el portugués rayano

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:28

Plasencia fue este sábado escenario de un encuentro que busca marcar un antes y un después en la relación de Extremadura con su propio patrimonio ... cultural. El VIII Congreso de las Lenguas de Extremadura, celebrado en el marco del Día de las Lenguas de la región, congregó en el Centro Cultural Las Claras a investigadores, asociaciones, músicos y representantes institucionales en torno a un mismo propósito: reconocer la dignidad del extremeño, la fala de Xálima y el portugués rayano.

