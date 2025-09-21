Plasencia celebra la lucha contra el alzhéimer con una semana de actividades
Afads Norte de Cáceres reivindica mayor apoyo social e institucional para las familias y enfermos de demencia en la región
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:28
Con motivo del Día Mundial del alzhéimer, que se celebra este domingo, la Asociación de Familiares de Personas con alzhéimer y otras Demencias del Norte ... de Cáceres (Afads) presentó la programación de actividades que se desarrollarán durante toda la semana en Plasencia. El objetivo es dar visibilidad a la enfermedad y reivindicar más apoyos sociales e institucionales.
Según los datos, en España más de 800.000 personas sufren alzhéimer y en Extremadura la cifra alcanza las 21.000, lo que supone alrededor del 70% de los casos de demencia en la región. La presidenta de Afads, María Climent, recordó la magnitud del problema: «En España casi cinco millones de personas están afectadas directa o indirectamente por el alzhéimer, lo que representa un 11% de la población. Necesitamos que se reconozca nuestra especificidad y que se garanticen derechos adaptados a la enfermedad».
Los actos programados darán comienzo este lunes a las 12.00, con un acto institucional en el Ayuntamiento, que incluirá la lectura de un manifiesto y una concentración en favor de las personas afectadas por la enfermedad de alzhéimer y sus familias.
El martes y el miércoles, se celebrarán en la Plaza Mayor placentina, entre las 10.00 y las 14.00 horas, un mercadillo solidario. También el miércoles, a partir de las 18.00 horas, se ha programado un paseo monumental guiado, con salida desde la Catedral.
Los actos concluirán a las 18.00 horas del viernes con la entrega del IV Premio AFADS al cocinero placentino Ricardo Señorán, y el denominado 'Café del Alzhéimer'.
