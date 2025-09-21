Plasencia celebra la lucha contra el alzhéimer con una semana de actividades

Con motivo del Día Mundial del alzhéimer, que se celebra este domingo, la Asociación de Familiares de Personas con alzhéimer y otras Demencias del Norte ... de Cáceres (Afads) presentó la programación de actividades que se desarrollarán durante toda la semana en Plasencia. El objetivo es dar visibilidad a la enfermedad y reivindicar más apoyos sociales e institucionales.

Según los datos, en España más de 800.000 personas sufren alzhéimer y en Extremadura la cifra alcanza las 21.000, lo que supone alrededor del 70% de los casos de demencia en la región. La presidenta de Afads, María Climent, recordó la magnitud del problema: «En España casi cinco millones de personas están afectadas directa o indirectamente por el alzhéimer, lo que representa un 11% de la población. Necesitamos que se reconozca nuestra especificidad y que se garanticen derechos adaptados a la enfermedad».

Los actos programados darán comienzo este lunes a las 12.00, con un acto institucional en el Ayuntamiento, que incluirá la lectura de un manifiesto y una concentración en favor de las personas afectadas por la enfermedad de alzhéimer y sus familias.

El martes y el miércoles, se celebrarán en la Plaza Mayor placentina, entre las 10.00 y las 14.00 horas, un mercadillo solidario. También el miércoles, a partir de las 18.00 horas, se ha programado un paseo monumental guiado, con salida desde la Catedral.

Los actos concluirán a las 18.00 horas del viernes con la entrega del IV Premio AFADS al cocinero placentino Ricardo Señorán, y el denominado 'Café del Alzhéimer'.