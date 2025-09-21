HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El salón de plenos del Ayuntamiento volverá a acoger este lunes el acto institucional. Hoy

Plasencia celebra la lucha contra el alzhéimer con una semana de actividades

Afads Norte de Cáceres reivindica mayor apoyo social e institucional para las familias y enfermos de demencia en la región

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:28

Con motivo del Día Mundial del alzhéimer, que se celebra este domingo, la Asociación de Familiares de Personas con alzhéimer y otras Demencias del Norte ... de Cáceres (Afads) presentó la programación de actividades que se desarrollarán durante toda la semana en Plasencia. El objetivo es dar visibilidad a la enfermedad y reivindicar más apoyos sociales e institucionales.

