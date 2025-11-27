Plasencia avanza en la preparación del congreso de cascos históricos

El Ayuntamiento de Plasencia y la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI) han iniciado los preparativos de cara a la celebración, en el último trimestre ... de 2026, del XIV Congreso Internacional de esta entidad, un encuentro que convertirá a la ciudad en punto de referencia para el comercio y la revitalización de los centros históricos en España.

El alcalde, Fernando Pizarro, miembros de la corporación municipal y representantes de la asociación de comerciantes Plasencia Centro se han reunido con la presidencia de COCAHI para concretar los detalles organizativos, logísticos y programáticos del evento. Durante la reunión se acordó un calendario provisional, los espacios donde se desarrollará el congreso y las actividades culturales y comerciales que acompañarán la cita.

La designación de Plasencia como sede fue acordada por unanimidad en 2025 y reúne a 57 asociaciones de toda España, además de expertos en urbanismo, patrimonio, economía y turismo. El objetivo es poner en valor el comercio tradicional, promover la innovación en los cascos históricos y reforzar la sostenibilidad urbana.

Pizarro destacó que esta elección es «el resultado del trabajo conjunto entre el sector comercial y el Ayuntamiento» y que posiciona a Plasencia como «ciudad de referencia para el turismo de congresos».

El Ayuntamiento reafirmó su compromiso para coordinar con COCAHI todas las fases de preparación, con la meta de organizar un congreso de alto nivel que impulse la economía local y refuerce la identidad histórica y comercial del casco antiguo placentino.