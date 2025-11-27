HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pizarro, con la directiva de la Confederación Española de Cascos Históricos. Ayuntamiento

Plasencia avanza en la preparación del congreso de cascos históricos

El evento, que reunirá a asociaciones y expertos de toda España, se celebrará en la ciudad durante el último trimestre de 2026

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Plasencia y la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI) han iniciado los preparativos de cara a la celebración, en el último trimestre ... de 2026, del XIV Congreso Internacional de esta entidad, un encuentro que convertirá a la ciudad en punto de referencia para el comercio y la revitalización de los centros históricos en España.

