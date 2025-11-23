Plasencia aplaza los futuros proyectos de aparcamientos para priorizar el de La Isla El Ayuntamiento intentará ampliar el aparcamiento de la avenida del Valle con varias plantas y no solo con una, como estaba previsto antes de quedar paralizado

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido congelar los futuros proyectos de nuevos aparcamientos en la ciudad para concentrar todos sus esfuerzos –técnicos, urbanísticos y financieros– en la ampliación del parking de La Isla. Así lo confirmó el portavoz del Gobierno municipal, José Antonio Hernández, durante la presentación de los asuntos que llegarán al pleno mañana. La decisión supone un giro estratégico que prioriza un único proyecto considerado «clave» para la movilidad y que había quedado bloqueado durante años por litigios judiciales.

Hernández explicó que el Plan General de Ordenación Urbana se va a modificar para dar seguridad jurídica a los aparcamientos municipales que aprovechan desniveles entre distintas cotas, como ocurre en La Isla, Eulogio González, Velázquez o Puerta Talavera. Este punto del planeamiento fue precisamente el que generó controversias técnicas y llevó al freno del proyecto de ampliación del parking de La Isla, pese a que el Ayuntamiento había obtenido fondos europeos para ejecutarlo.

Con la sentencia judicial ya firme y descartados los recursos, el Gobierno local entiende que la modificación de la ordenanza era indispensable para «evitar interpretaciones absurdas», en palabras del portavoz. Los informes periciales de la parte contraria llevaban a conclusiones extremas, como la obligación de enterrar plantas por debajo de la cota del río o impedir la adaptación del aparcamiento a la pendiente real del terreno. «Ahora la redacción recoge todas las variables posibles y nos permite avanzar sin miedo a nuevas impugnaciones», señaló.

Parking

La clave de esta modificación no se limita a resolver un problema técnico: marca también la nueva hoja de ruta del Ayuntamiento en materia de aparcamientos. Hernández fue claro al afirmar que Plasencia «se volcará» en completar la ampliación del parking de La Isla y que otros proyectos contemplados en años anteriores quedarán descartados o en suspenso.

El caso más evidente es el del aparcamiento previsto en el Rosal de Ayala, dentro del Parque de la Formosa, en las pistas deportivas. El portavoz confirmó que esta idea «ha quedado formalmente descartada» y que se ha comunicado por escrito a la asociación de vecinos. Asimismo, los planteamientos que en su día se barajaron para Miralvalle o para otras zonas quedarán congelados.

El Ayuntamiento ya cuenta con nuevos fondos gracias al Plan Edil y confía en poder ejecutar incluso más de una fase de la ampliación. El proyecto original –pagado, aprobado y paralizado– contemplaba hasta tres plantas, aunque la última no estaba prevista para uso de estacionamiento. En la anterior licitación solo se pretendía ejecutar una de esas fases, pero ahora el Gobierno municipal quiere estudiar si la financiación disponible permitirá completar el conjunto. «Vamos a intentar hacerlo todo», remarcó Hernández.

La actualización del proyecto será obligatoria, tanto por los cambios en el planeamiento como por la propia antigüedad del diseño, pero la intención es reaprovecharlo para no retrasar más el proceso.