HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Local ha extremado la vigilancia en los parques y espacios fluviales. J. C. R.

Plasencia, en alerta naranja por lluvias hasta la medianoche de este jueves

Protección Civil pide evitar desplazamientos, retirar objetos de balcones y extremar la precaución ante la previsión de fuertes precipitaciones

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

La ciudad de Plasencia y el norte de la provincia de Cáceres permanecen este jueves, 13 de noviembre, bajo alerta naranja por fuertes lluvias y vientos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso estará activo hasta las 23:59 horas, con previsión de una precipitación acumulada de hasta 100 milímetros en 12 horas y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Podrían provocar balsas en carreteras y desbordamientos de alcantarillas o arroyos

Desde la Policía Local de Plasencia se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución durante toda la jornada. Entre las recomendaciones figuran evitar desplazamientos innecesarios, no estacionar vehículos en zonas inundables, retirar objetos de balcones y terrazas que puedan caer por el viento y conducir con prudencia ante la reducción de visibilidad en las carreteras.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura mantiene activo su dispositivo de seguimiento y coordinación con los servicios municipales y de protección civil. Desde el consistorio se recuerda la importancia de seguir las indicaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales del 112 y del Ayuntamiento.

Alerta naranja

La alerta naranja se declara cuando se prevén fenómenos meteorológicos adversos de cierta intensidad que pueden suponer un riesgo importante para las actividades habituales. En el caso de las lluvias, implica que las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora o los 80 litros en doce horas, mientras que en los vientos, las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante este tipo de avisos, las autoridades insisten en adoptar medidas preventivas y evitar conductas de riesgo, especialmente en desplazamientos, zonas fluviales y áreas expuestas a desprendimientos o acumulaciones de agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  5. 5 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  6. 6 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  7. 7 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  8. 8 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa
  9. 9 Un quinto premio del 95 pendiente de cobro y enmarcado en un mercadillo... así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad
  10. 10

    La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia, en alerta naranja por lluvias hasta la medianoche de este jueves

Plasencia, en alerta naranja por lluvias hasta la medianoche de este jueves