Plasencia, en alerta naranja por lluvias hasta la medianoche de este jueves Protección Civil pide evitar desplazamientos, retirar objetos de balcones y extremar la precaución ante la previsión de fuertes precipitaciones

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:11

La ciudad de Plasencia y el norte de la provincia de Cáceres permanecen este jueves, 13 de noviembre, bajo alerta naranja por fuertes lluvias y vientos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso estará activo hasta las 23:59 horas, con previsión de una precipitación acumulada de hasta 100 milímetros en 12 horas y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Podrían provocar balsas en carreteras y desbordamientos de alcantarillas o arroyos

Desde la Policía Local de Plasencia se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución durante toda la jornada. Entre las recomendaciones figuran evitar desplazamientos innecesarios, no estacionar vehículos en zonas inundables, retirar objetos de balcones y terrazas que puedan caer por el viento y conducir con prudencia ante la reducción de visibilidad en las carreteras.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura mantiene activo su dispositivo de seguimiento y coordinación con los servicios municipales y de protección civil. Desde el consistorio se recuerda la importancia de seguir las indicaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales del 112 y del Ayuntamiento.

Alerta naranja

La alerta naranja se declara cuando se prevén fenómenos meteorológicos adversos de cierta intensidad que pueden suponer un riesgo importante para las actividades habituales. En el caso de las lluvias, implica que las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora o los 80 litros en doce horas, mientras que en los vientos, las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante este tipo de avisos, las autoridades insisten en adoptar medidas preventivas y evitar conductas de riesgo, especialmente en desplazamientos, zonas fluviales y áreas expuestas a desprendimientos o acumulaciones de agua.