Plasencia activa su Plan de Contingencia para garantizar la calidad del agua ante la lluvia El Ayuntamiento ha puesto en marcha un gabinete de crisis ante la posibilidad de que las cenizas del incendio de Jarilla lleguen al embalse

Desagües de fondo alivian el agua de la presa del Jerte. Los usuarios lamentan el cierre de la piscina en horas de gran actividad.

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha activado de manera preventiva su Plan de Contingencia Municipal para garantizar la calidad del agua potable. La decisión llega ante la previsión de precipitaciones en los próximos días y el riesgo de que el agua arrastre cenizas y restos orgánicos del incendio de Jarilla del pasado verano hacia el embalse que abastece a la ciudad. El Consistorio insiste en que el suministro es completamente seguro y que la medida tiene un carácter exclusivamente preventivo.

«Quiero dejar algo muy claro: el agua de Plasencia es totalmente segura y apta para el consumo», afirmó el concejal de Medio Ambiente y Gestión Integral del Agua, José María Nisa, durante la presentación del plan en rueda de prensa. «No hay ningún problema en el suministro ni en los análisis realizados hasta el momento. Este plan se activa por prevención, no por alarma, y forma parte de una estrategia de trabajo responsable y coordinada entre las instituciones», insistió.

Según explicó Nisa, el Ayuntamiento ha mantenido en las últimas semanas reuniones técnicas con la dirección de Salud del área Sanitaria de Plasencia, la UTE del Agua y los servicios municipales para analizar la situación y prever posibles efectos de los arrastres de ceniza o material orgánico en el cauce y el embalse.

Con la activación del plan, el Consistorio ha puesto en marcha el gabinete de crisis municipal, que estará operativo durante todo el periodo de vigilancia. Este órgano, presidido por el concejal de Medio Ambiente, está integrado por responsables de Interior, Comercio e Industria, Salud Pública, Servicios Sociales y Deportes, además del equipo de comunicación municipal.

«La función de este gabinete es coordinar la información, evaluar los datos técnicos, mantener el contacto con las instituciones implicadas y asegurar una respuesta rápida en caso de que fuera necesario adoptar medidas adicionales», señaló el concejal.

El Ayuntamiento también ha comenzado a informar a los sectores más sensibles –como la hostelería, los centros educativos, las residencias y el comercio local– para garantizar que todos los servicios municipales estén preparados ante cualquier eventualidad. «Estamos en el nivel cero, lo que significa que no hay ninguna restricción ni incidencia, solo vigilancia y control preventivo», insistió Nisa.

El edil destacó que el Ayuntamiento «está preparado para cualquier previsión con rigor técnico y en coordinación con todas las administraciones competentes». En caso de que fuera necesario adoptar nuevas medidas, el consistorio informará «de inmediato y con total transparencia» a través de los canales oficiales: la web municipal, las redes sociales y los medios de comunicación locales. «Nuestro objetivo es claro: garantizar la seguridad del agua, mantener la tranquilidad y actuar con rapidez ante cualquier posible incidencia», subrayó.

El gabinete de crisis permanecerá activo las 24 horas hasta que la dirección de Salud y la UTE del Agua determinen que la situación se ha normalizado. «De momento estará a pleno servicio hasta que nos lo comuniquen ellos», explicó Nisa.

En cuanto a los puntos de control y vigilancia, el concejal indicó que los equipos se concentran en la parte superior del pantano, de donde se reciben los primeros datos que permiten evaluar el estado del agua. Desde allí se realizan analíticas diarias y se adoptan las medidas necesarias «según las circunstancias lo requieran». Esta información se complementa con los registros de la Confederación Hidrográfica del Tajo.