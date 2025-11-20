La plantilla municipal critica el bloqueo en la negociación laboral

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La asamblea de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia ha denunciado la ausencia de avances tras cinco meses de movilizaciones para exigir una catalogación justa para toda la plantilla municipal. Según señalan, desde el pasado 11 de junio mantienen concentraciones semanales en el salón de plenos con el objetivo de reclamar un procedimiento igualitario para todo el personal, después de que el equipo de gobierno aprobara en julio una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que solo afectaba al cuerpo de la Policía Local y planteara externalizar el proceso para el resto de trabajadores.

La asamblea lamenta que, pese a las reiteradas solicitudes, el concejal de Recursos Humanos no haya recibido a sus representantes, y subraya que tampoco se han producido avances en la mesa general de negociación, pese al compromiso del edil de convocarla de forma extraordinaria.