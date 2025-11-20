HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La plantilla municipal critica el bloqueo en la negociación laboral

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La asamblea de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia ha denunciado la ausencia de avances tras cinco meses de movilizaciones para exigir una catalogación justa para toda la plantilla municipal. Según señalan, desde el pasado 11 de junio mantienen concentraciones semanales en el salón de plenos con el objetivo de reclamar un procedimiento igualitario para todo el personal, después de que el equipo de gobierno aprobara en julio una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que solo afectaba al cuerpo de la Policía Local y planteara externalizar el proceso para el resto de trabajadores.

La asamblea lamenta que, pese a las reiteradas solicitudes, el concejal de Recursos Humanos no haya recibido a sus representantes, y subraya que tampoco se han producido avances en la mesa general de negociación, pese al compromiso del edil de convocarla de forma extraordinaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  3. 3 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  4. 4

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  5. 5 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  6. 6 Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas
  7. 7 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas
  8. 8

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  9. 9 Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos
  10. 10

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La plantilla municipal critica el bloqueo en la negociación laboral