HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo 10 de agosto en Extremadura?

Un placentino gasta tres veces más en luz en verano que un gallego

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:00

Las altas temperaturas en Plasencia durante los meses estivales no conceden una tregua por las noches y eso está provocando un aumento desproporcionado en ... el consumo eléctrico de los ciudadanos respecto a otras regiones de España. Mientras un hogar medio en Galicia, Asturias o País Vasco incrementa su factura entre 20 y 50 euros mensuales en verano, los placentinos están viendo cómo su recibo de la luz se dispara entre 60 y 120 euros adicionales, según estimaciones de expertos energéticos. Esta diferencia puede llegar a triplicar el gasto ordinario durante el año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  2. 2

    El proveedor de huevos de Mercadona construirá una granja para 320.000 gallinas camperas en Extremadura
  3. 3 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  4. 4

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  7. 7 La Primitiva de este sábado deja un premio de más de 38.000 euros en Badajoz
  8. 8 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  9. 9

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  10. 10

    Jarilla vuelve a tener bar: «El pueblo está eufórico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un placentino gasta tres veces más en luz en verano que un gallego