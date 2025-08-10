Un placentino gasta tres veces más en luz en verano que un gallego

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 10 de agosto 2025, 23:00 Comenta Compartir

Las altas temperaturas en Plasencia durante los meses estivales no conceden una tregua por las noches y eso está provocando un aumento desproporcionado en ... el consumo eléctrico de los ciudadanos respecto a otras regiones de España. Mientras un hogar medio en Galicia, Asturias o País Vasco incrementa su factura entre 20 y 50 euros mensuales en verano, los placentinos están viendo cómo su recibo de la luz se dispara entre 60 y 120 euros adicionales, según estimaciones de expertos energéticos. Esta diferencia puede llegar a triplicar el gasto ordinario durante el año.

El calor constante durante las 24 horas obliga a un funcionamiento continuado de los sistemas de aire acondicionado. Un equipo de 2,5 kW funcionando cinco horas diarias puede añadir hasta 375 kWh al consumo mensual, lo que se traduce en unos 90-100 euros extra en la factura. La solución, según los expertos, pasa por mejorar el aislamiento de las viviendas, utilizar termostatos inteligentes y aprovechar las tarifas con discriminación horaria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión