La piscina bioclimática de Plasencia inicia la temporada de invierno con su horario habitual

La instalación municipal ofrecerá cursos de natación desde octubre, con inscripción online y tarifas adaptadas a cada modalidad

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:59

La piscina de invierno mantiene su horario habitual en el inicio este martes de la nueva temporada, con apertura de lunes a viernes de 07. ... 45 a 22.00 horas. A partir del 1 de octubre comenzarán los cursos de natación, que se prolongarán hasta mayo. Las inscripciones estarán disponibles desde el 19 de septiembre, exclusivamente a través del área de socios de la web municipal de deportes.

