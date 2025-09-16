La piscina bioclimática de Plasencia inicia la temporada de invierno con su horario habitual
La instalación municipal ofrecerá cursos de natación desde octubre, con inscripción online y tarifas adaptadas a cada modalidad
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Martes, 16 de septiembre 2025, 07:59
La piscina de invierno mantiene su horario habitual en el inicio este martes de la nueva temporada, con apertura de lunes a viernes de 07. ... 45 a 22.00 horas. A partir del 1 de octubre comenzarán los cursos de natación, que se prolongarán hasta mayo. Las inscripciones estarán disponibles desde el 19 de septiembre, exclusivamente a través del área de socios de la web municipal de deportes.
El calendario de cursos se divide en dos tramos: del 1 de octubre al 19 de diciembre y del 8 de enero al 29 de mayo, en consonancia con el curso escolar. Para mantener la plaza es imprescindible renovar la matrícula antes del día 25 de cada mes.
Las cuotas son de 30 euros para bebés acompañados por un adulto, 25 euros para niños, 25 euros para adultos con dos días de asistencia semanal y 12,50 euros para la modalidad de un día. En diciembre la tarifa será reducida a la mitad.
En cuanto a las normas de acceso, los menores de entre 3 y 8 años deberán entrar acompañados por un adulto hasta los vestuarios, mientras que los niños y niñas de 9 a 15 años podrán acceder solos, siempre cinco minutos antes del inicio de la clase. Los adultos, por su parte, también deberán entrar con esa antelación. El acceso se realizará mediante un código QR personal.
