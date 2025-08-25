La Oferta de Empleo Público de Plasencia moviliza a más de 280 aspirantes

La Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 del Ayuntamiento de Plasencia ha movilizado a más de 280 aspirantes que participan en los distintos procesos ... selectivos actualmente en marcha. El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, recordó ayer en rueda de prensa que el objetivo de esta convocatoria es «reforzar servicios esenciales, garantizar empleo estable y de calidad y consolidar una administración moderna, transparente y cercana».

Astasio detalló que algunos procesos ya se han completado, como el de administrador de cementerio, mientras que otros se encuentran en fases avanzadas. Entre estos últimos figura la convocatoria de operario de mantenimiento de instalaciones deportivas, con 23 participantes en el primer examen celebrado el 8 de agosto y con puntuaciones provisionales publicadas el día 19. También sigue en curso la promoción interna de oficiales de Policía Local, tras la publicación el 20 de agosto de los resultados de las pruebas físicas, y se ha fijado para el 17 de septiembre el examen de dos plazas de administrativos en la Casa de la Juventud.

Uno de los procesos con mayor número de participantes es el de auxiliares administrativos en turno libre, que cuenta con 179 aspirantes admitidos y 36 excluidos en el listado provisional, la mayoría por defectos de forma subsanables. Asimismo, se desarrolla la oposición para una plaza de operario especialista en jardines, con 25 admitidos y 7 excluidos, mientras que el proceso para intendente de Policía Local suma un único aspirante que afrontará su primera prueba el 10 de septiembre.Se trata del actual intendente en funciones: José Antonio Quijada. La convocatoria para oficiales de albañilería mantiene abierto el plazo de instancias hasta el 5 de septiembre, con el nuevo requisito de formación en prevención de riesgos laborales, y la de agente de Policía Local por movilidad incluye seis admitidos y un excluido en el listado provisional.

El concejal destacó que cada una de estas plazas representa «una oportunidad de empleo estable» y, al mismo tiempo, «un paso adelante en la mejora de los servicios públicos que ofrecemos a los placentinos y placentinas». Además, avanzó que desde su departamento ya se trabaja en la preparación de la Oferta de Empleo Público de 2025, que se presentará tras el verano y que será, en sus palabras, «ambiciosa y muy positiva para la ciudad, diseñada para reforzar servicios esenciales y generar nuevas oportunidades de empleo estable y de calidad».