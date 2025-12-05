Las obras del centro sociosanitario de Plasencia se iniciarán en enero

Las obras del centro sociosanitario de Plasencia arrancarán finalmente en el mes de enero, después de más de dos años de parálisis y un ... complejo proceso administrativo y técnico que ha obligado a rediseñar parte del proyecto. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó el pasado martes la modificación definitiva del plan constructivo, un paso clave que permite desbloquear la infraestructura y reactivar una actuación considerada esencial para mejorar la atención a personas mayores y dependientes en la ciudad y su entorno.

La luz verde llega tras un prolongado periodo de ajustes motivados por las indicaciones del organismo competente en materia hidráulica, que advirtió de problemas de inundabilidad en la parcela. Las recomendaciones obligaron a reubicar la edificación dentro del mismo solar, alejándola de la zona de influencia del arroyo Fuentidueñas y rediseñando parte de la disposición interna. Esta intervención técnica, iniciada hace dos años, ha requerido una revisión completa del proyecto y la incorporación de medidas correctoras para garantizar la seguridad futura del inmueble.

En septiembre, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia aprobó la licencia correspondiente a la segunda modificación del proyecto, un trámite que despejó el camino para la resolución definitiva ahora adoptada por la Junta. Los informes municipales emitidos durante agosto y septiembre avalaron el cumplimiento de todos los parámetros urbanísticos y legales, y permitieron avanzar hacia la reactivación de las obras, que habían quedado en suspenso a pesar de que la actuación estaba adjudicada desde marzo de 2023.

El contrato para la construcción del nuevo centro sociosanitario fue formalizado el 7 de mayo de 2023 con la empresa Ferrovial, por un importe de 9,73 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, los trabajos nunca llegaron a iniciarse debido precisamente a estas objeciones hidráulicas, que obligaron a rediseñar la ubicación y parte del edificio. Aunque la superficie construida se ha visto ligeramente reducida, el presupuesto de ejecución material aumentará respecto al inicialmente previsto.

La infraestructura prevista, de 6.903 metros cuadrados distribuidos en un sótano técnico y dos plantas, mantiene la configuración básica del diseño original, basado en una planta articulada en torno a varios patios interiores. El nuevo centro contará con 120 plazas repartidas en tres grandes unidades asistenciales: una unidad residencial, una unidad hospitalaria para personas con discapacidad intelectual grave y una unidad comunitaria enfocada a procesos de rehabilitación y estancias prolongadas.

La unidad residencial dispondrá de 60 plazas distribuidas en 30 dormitorios dobles y tres habitaciones individuales de observación, con espacios adaptados para rehabilitación, salas de televisión, comedor, control de enfermería, peluquería, podología y un patio interior. La unidad hospitalaria ofrecerá 30 plazas en 15 dormitorios dobles, además de salas de curas, consulta médica, comedor y estancias de uso común. Por su parte, la unidad comunitaria sumará otras 30 plazas organizadas en formato de apartamentos compartidos, con cocina común, gimnasio, comedor y salas de estar.

A estas áreas se añadirán servicios generales como recepción, controles, estancias para guardias, vestuarios, consulta, salas de espera e instalaciones técnicas.