Aspecto actual del centro sociosanitario de Plasencia, con el cartel de la obra colocado hace dos años. J. C. R.

Las obras del centro sociosanitario de Plasencia se iniciarán en enero

Tras dos años de bloqueo, una inversión de 9,73 millones permitirá levantar un nuevo edificio con 120 plazas y tres unidades asistenciales

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Las obras del centro sociosanitario de Plasencia arrancarán finalmente en el mes de enero, después de más de dos años de parálisis y un ... complejo proceso administrativo y técnico que ha obligado a rediseñar parte del proyecto. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó el pasado martes la modificación definitiva del plan constructivo, un paso clave que permite desbloquear la infraestructura y reactivar una actuación considerada esencial para mejorar la atención a personas mayores y dependientes en la ciudad y su entorno.

