La Noche Europea de los Investigadores llega al Centro Universitario de Plasencia

Ciencia, salud y cultura para todos los públicos. Esa es la premisa de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que se celebra este ... viernes en el Centro Universitario de Plasencia entre las 17.30 y las 21.00 horas. La cita, promovida por la Unión Europea y organizada por la Universidad de Extremadura (UEx), acercará la investigación a la sociedad con una treintena de actividades dirigidas tanto a niños como a adultos.

El primer bloque de actividades tendrá tres sesiones, desde las 17.30 hasta las 18.45 horas. El pasillo de Enfermería acogerá propuestas como 'Descubre el giro mágico', con juegos matemáticos para el público general; 'Devuélveme la vida' y 'Código atragantamiento', centrados en la enseñanza de primeros auxilios; o 'Llamadas que salvan', taller para niños de 6 a 12 años.

Los más pequeños también podrán participar en 'Detectives del calor: la pista invisible', el escape room 'Atrapa a los monstruos del pie en el Dedap' y 'El cambio climático en experimentos'. Además, el público general tendrá acceso a los talleres EUGreen, dedicados a la sostenibilidad y el medio ambiente.

En el cambio de turnos, a las 19.00 horas, la Tuna Universitaria ofrecerá una actuación en la entrada principal.

Segundo turno

El segundo turno de actividades se desarrollará a partir de las 19.00 horas, con tres sesiones hasta las 20.30 horas. Los jóvenes de 12 a 16 años podrán enfrentarse al escape room virtual sobre economía y arte, mientras que el público general aprenderá técnicas básicas en el taller 'Primeros auxilios: un mal trago'.

Los niños contarán con la propuesta 'Una flor a vista de abeja', y para todos los públicos se ofrecerán los juegos de 'Matemagia' y el 'Rosco ambiental', inspirado en el formato televisivo 'Pasapalabra', pero adaptado a la temática ecológica. También en este turno se desarrollarán nuevos talleres EUGreen.

Plasencia se une así a Badajoz, Cáceres y Mérida en la celebración de una de las grandes citas de divulgación científica en Europa. La iniciativa, que forma parte del proyecto conjunto 'Science4All' financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa, tiene como objetivo fomentar el interés científico en la sociedad y despertar vocaciones entre los más jóvenes.