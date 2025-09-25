HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Belloso, concejal de Juventud, y Rodrigo Martínez, director del Centro Universitario. AYUNTAMIENTO

La Noche Europea de los Investigadores llega al Centro Universitario de Plasencia

Este viernes, de 17.30 a 21.00, se celebrarán talleres, juegos y experimentos para todas las edades, con propuestas sobre salud o matemáticas

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:13

Ciencia, salud y cultura para todos los públicos. Esa es la premisa de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que se celebra este ... viernes en el Centro Universitario de Plasencia entre las 17.30 y las 21.00 horas. La cita, promovida por la Unión Europea y organizada por la Universidad de Extremadura (UEx), acercará la investigación a la sociedad con una treintena de actividades dirigidas tanto a niños como a adultos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  2. 2

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  3. 3

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  4. 4 Cinco detenido por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra
  5. 5 Atropello en un paso de peatones de Badajoz
  6. 6 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  7. 7 Oposiciones SES 2025: fechas, horas y lugares de examen para todas las categorías publicadas en el DOE
  8. 8

    José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»
  9. 9

    Francisco Trinidad, alcalde de Torremejía: «No voy a dimitir»
  10. 10 OCU revela los supermercados más baratos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Noche Europea de los Investigadores llega al Centro Universitario de Plasencia

La Noche Europea de los Investigadores llega al Centro Universitario de Plasencia