Muestra del rostro humano en Santa María
Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00
J. C. R. El Complejo Cultural Santa María de Plasencia acoge hasta el 30 de noviembre la exposición colectiva ‘Miradas que persisten’, que reúne obras ... de doce mujeres artistas centradas en el rostro y la fuerza expresiva del cuerpo humano. La muestra propone un recorrido visual y emocional a través de veinticuatro piezas que capturan el instante detenido de la mirada, con formas, colores y texturas que evocan recuerdos, vínculos y rupturas. La exposición puede visitarse en el claustro bajo, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
