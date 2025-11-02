HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
EXPOSICIÓN

Muestra del rostro humano en Santa María

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. C. R. El Complejo Cultural Santa María de Plasencia acoge hasta el 30 de noviembre la exposición colectiva ‘Miradas que persisten’, que reúne obras ... de doce mujeres artistas centradas en el rostro y la fuerza expresiva del cuerpo humano. La muestra propone un recorrido visual y emocional a través de veinticuatro piezas que capturan el instante detenido de la mirada, con formas, colores y texturas que evocan recuerdos, vínculos y rupturas. La exposición puede visitarse en el claustro bajo, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

